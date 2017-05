‘Não fugirei à luta’, diz Braga

Pré-candidato ao governo do Estado, o senador Eduardo Braga (PMDB) afirma que se for da vontade popular, de Deus e de uma coalizão de partidos, ele vai disputar o mandato-tampão na eleição suplementar que acontece dia 6 de agosto. Em entrevista ao EM TEMPO, ele ressaltou que não tem medo nem receio e que não fugirá à luta. “Serei candidato. Eu quero disputar para ajudar o Amazonas a sair da UTI”, declarou.

Mas, a confirmação se disputará ou não somente sairá no dia 16 de junho, quando está marcada a convenção do PMDB, juntamente com partidos aliados. Enquanto isso, o senador tem mantido uma agenda de conversas com todas as correntes políticas para afunilar a chapa e a escolha de um vice.

Braga, no entanto, desconversou ao ser perguntado se esse vice poderá ser o deputado federal Arthur Bisneto (PSDB), conforme especulações dos bastidores. Segundo ele, o parlamentar não é o único cotado dentro do grupo político do senador. “Temos a Rebecca (Garcia), que foi minha vice em 2014 e hoje tem feito um grande trabalho na Suframa, comprovando a sua experiência administrativa numa forma correta, num momento difícil como este. Nós temos outros nomes como a Conceição Sampaio (PP) e Hissa Abrahão (PDT), enfim, dentro de um arco de aliança possível”, disse.

Segundo lugar no pleito de 2014 – que foi anulado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no último dia 4, quando foram mantidas as cassações do governador José Melo (Pros) e de seu vice, Henrique Oliveira (SDD) –, Braga voltou a criticar a gestão de seu adversário e afirmou que o Estado atravessa problemas graves em todas as áreas. “Faltam remédios, esparadrapos, os equipamentos estão quebrados, há uma fila infindável de exames que não andam, há problemas de cirurgias. O interior está abandonado, há problemas graves de segurança. Então, nós temos que reunir forças políticas em torno de um projeto que possa tirar o Amazonas da UTI”, reforçou.

Já refeito da derrota daquela eleição e com o resultado positivo às diversas ações que impetrou no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) contra a chapa de Melo, Braga revela que agora consegue falar sobre o assunto com propriedade. “Hoje eu posso dizer isso. Eu sempre evitei em falar sobre isso. Sempre evitei porque eu não queria falar enquanto isso não estivesse transitado e julgado e provado em juízo”, acrescentou.

E o “isso” a que se refere é em relação ao modo como seus adversários agiram durante a campanha de 2014, segundo o senador, usando a máquina pública de forma inescrupulosa, desumana

e devastadora.

“E tem muitas provas que ainda não vieram a público porque há muitos processos que nem foram julgados. O pouco que veio a público já provou a forma tão inescrupulosa e desonesta como usaram o dinheiro público e usaram o poder de polícia, de influenciar, de perseguir, enfim, fizeram coisas que eu nunca imaginei que alguém no poder poderia fazer”.

