‘Não estou a fim de ser primeira-dama’, diz Angélica para revista

A apresentadora Angélica falou para a revista “Quem Acontece” sobre os rumores de que Luciano Huck, seu marido, poderia se candidatar à presidência em 2018.

Na entrevista, a loira afirma que Luciano ainda não descartou essa possibilidade por conta da expectativa das pessoas. “Mas, dentro dele, não é o que ele quer. Ele já ajuda muita gente e pode ajudar muito mais do que se ele se enfiar na política”, disse.

Angélica afirmou também que não quer ir para o no Planalto: “Não estou a fim de ser primeira-dama.” As informações foram adiantadas pelo colunista Ancelmo Gois, do jornal “O Globo”.

Folhapress