`Não é um ato político, é um ato trabalhista`, diz presidente da CTB

Rodoviários, metalúrgicos, operários da construção civil, professores, funcionários públicos são algumas das classes de trabalhadores que já confirmaram participação na greve nacional contra as reformas da Previdência e Trabalhista e a terceirização, propostas pelo governo, marcada para acontecer na sexta-feira (28).

A presidente da Central dos Trabalhadores do Brasil (CTB) Isis Tavares, o representante dos rodoviários, Givancir Oliveira e o líder da Força Sindical dos Metalúrgicos, Washington Luís e o vereador Cícero Custódio (PT) se reuniram na tarde desta quarta-feira (25) na sede do Sindicato dos Rodoviários para organizar a manifestação que deverá ser realizada na cidade durante esta semana.

Segundo Isis, todos os trabalhadores estão aderindo voluntariamente.” Fizemos assembleias com as categorias, avisamos os empregadores, está todo mundo avisado”.

Convocada por líderes sindicais e representantes de movimentos sociais, a paralisação geral está prevista para durar 24h em diversos Estados do Brasil. O objetivo é impedir que mudanças, consideradas prejudiciais aos trabalhadores, entrem em vigor com a reforma da previdência.

Para Isis, a luta não deve ser apenas de um dia, mas para toda a vida e os trabalhadores não devem ficar coagidos. “Estamos lutando contra essa reforma na previdência que vai ser um golpe nos trabalhadores que vão precisar de pelo menos 49 anos de contribuição. Não é um ato político é um ato trabalhista. Imagina um trabalhador do transporte, nas condições que temos com 40 anos está todo quebrado, com 65 vai aproveitar o quê?”, questiona.

Rodoviários

Um dos primeiros grupos a aderir à greve, os rodoviários, devem parar pelo menos 70% da frota de ônibus durante todo o dia. “Vamos ficar nas garagens, trabalhar das 11h às 15h e já ficaremos pelo centro para o movimento, depois vamos recolher os carros para garagem” afirmou.

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) acionou o Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (Amazonas e Roraima) para impedir que aproximadamente 800 mil pessoas usam o transporte coletivo em Manaus, fiquem sem o meio de locomoção. O processo está sob análise da presidente do TRT, Desembargadora Eleonora Saunier.

Givancir afirma que estão programadas apenas 24h, mas se tentarem prejudicá-los com multas, serão mais horas. “Esse é um ato amplamente divulgado, o Sinetram tem o direito de falar, mas aqui quem manda são os trabalhadores e eles decidiram paralisar”, afirmou.

A classe dos servidores públicos de Manaus também participará da grande mobilização. Entre eles, os servidores do Tribunal Regional do Trabalho 11ª Região (TRT-11), que foram liberados pela direção para aderirem ao movimento. Os demais servidores das esferas federal, estadual e municipal também estarão na luta.

A passeata das categorias, que promete ser pacífica, vai sair da avenida Sete de Setembro, no Centro, por volta das 11h, subir pela avenida Eduardo Ribeiro e parar na Praça do Congresso até às 15h. Uma nova paralisação está sendo programada para o dia 1º de maio.

Laize Minelli

EM TEMPO