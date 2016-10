Nany People traz para Manaus o espetáculo ‘3 em 1’ nesta quinta; evento é gratuito

A atriz e humorista Nany People volta à Manaus nesta quinta-feira (6) para apresentar o espetáculo ‘3 em 1’. O evento será realizado na praça de alimentação do Sumaúma Park Shopping, localizado na Zona Norte da cidade, gratuitamente.

Há 23 anos dedicando a vida ao humor, Nany revisita neste ato alguns dos melhores textos feitos por ela nos últimos oito anos. “O ‘3 em 1’ é um espetáculo que tem um mix dos três últimos solos que andei fazendo nos últimos oito anos, que são ‘Deus no que Deu’, ‘TsuNANY’ e ‘Minhas Verdades’. Cada trecho com uma peculiaridade que vai desde as diferenças e inquietações do universo masculino e feminino, aos atropelos da tecnologia em nossas vidas”, destacou.

Nany ressalta ainda que durante a apresentação a interação com o público é garantida. “E no meio de tanto riso ainda tem uma pegada motivacional”.

Ela, que esta retornando à capital amazonense pela quinta vez, afirma que sua apresentação no Art Show Humor contará com muita interação com o público.

