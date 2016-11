‘Namorei muito, pulava o muro mesmo’, diz padre Fábio de Melo sobre época de seminário

Convidado do ‘Caldeirão do Huck’ (Globo) para o quadro ‘Visitando o Passado’, o padre Fábio De Melo revelou no sábado (5) que namorava durante o período de seminário.

Ele estudou 16 anos até se tornar padre, aos 31, quando fez o voto de castidade. “Namorei muito, pulava o muro mesmo”, contou.

Na atração, o padre pop nas redes sociais foi convidado a relembrar episódios da infância em Formiga, Minas Gerais. Um cenário reproduzia a sala de aula que frequentou nos anos de escola.

“Isto aqui [a escola] me toca muito porque foi o que mudou a minha vida. Sempre me comovo muito com a oportunidade que tive de estudar. Por ter vindo de uma família simples, meus irmãos não tiveram a mesma oportunidade que eu”, disse.

Mais novo de uma família de oito filhos, seu pai era pedreiro e a mãe dona de casa.

Folhapress