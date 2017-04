Naiara Azevedo, Péricles e Bruno e Marrone se apresentam na Festa do Cupuaçu

A programação oficial da 27ª Festa do Cupuaçu foi divulgada nesta terça-feira (25). O evento, que acontece no município de Presidente Figueiredo (a 117 KM de Manaus) nos dias 28, 29 e 30 de abril, vai contar com cinco atrações nacionais, além de bandas regionais e locais.

Conforme a coordenação do evento, a programação terá início às 19h desta sexta-feira (28), na praça da Vitória, localizada no Centro da cidade. No primeiro dia de festa, o público poderá acompanhar a apresentação da cantora Naiara Azevedo, conhecida pelo hit ‘50 reais’, além das participações do cantor Arlindo Júnior e de DJs locais. “Durante a primeira noite, também haverá o desfile das candidatas que disputam o concurso Rainha do Cupuaçu 2017”, informou o secretário de Cultura e Eventos, Walter Yallas.

O cantor paraense Wanderley Andrade que, a partir deste ano inicia carreira internacional, fará show no sábado (29). Na mesma noite, o baiano Netinho trará o melhor do axé de sua terra natal.

Já no domingo, o cantor Péricles, ex-integrante e fundador da banda Exaltasamba, é quem anima a Terra das Cachoeiras com muito samba e pagode. O show está marcado para as 15h30, na corredeira do Urubuí. Ainda no domingo, o clima será de muito romantismo com a apresentação da dupla Bruno & Marrone. Os cantores sertanejos deverão subir ao palco por volta da meia-noite, encerrando a última noite de festa.

Confira a programação completa:

28/04 Sexta-feira

Praça da vitória

19h – DJ ds inabalável – palco 1

20h – Abertura oficial/benção – palco 1

20h15 – Coral do ifaam – palco 1

20h45– Banda oficial 80 – palco 2

22h – Concurso rainha do cupuaçu – palco 1

22h45 – Arlindo Jr – palco 2

00h – Naiara Azevedo – palco 1

02h – Eduardo Dornellas – palco 2

29/04 Sábado

Corredeira Urubuí

10h – DJ

12h – Netinho do Pagode

14h – Banda Forró na Moral

16h – Banda Pagode dos Amigos

Praça da vitória

19h – DJ ds inabalável – palco 1

20h – Rodrigo Raniely – palco 2

21h30 – Concurso rainha do cupuaçu – palco 1

22h30 – Wanderley Andrade – palco 1

00h – Resultado concurso – palco 1

00h30 – Netinho (atração nacional) – palco 1

02h – Banda Forró na Moral- palco 2

30/04 domingo

Corredeira do Urubuí

10h – DJ

12h – João Victor e Rodrigo

14h – Sound Check Péricles

15h30 – Péricles

17h30 – DJ

Praça da Vitória

20h – Ricardo Lyra – palco 1

22h – João Victor e Rodrigo – palco 2

00h – Bruno e Marrone – palco 1

02h – Xiado da Xinela – palco 2

Com informações da assessoria