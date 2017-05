Naiara Azevedo emplaca música mais tocada do Brasil; veja o clipe de “Mordida, Beijo e Tapa”

Entre os dias 14 e 20 de maio, nenhuma canção foi mais tocada em rádios brasileiras do que “Mordida, Beijo e Tapa”, mais recente lançamento da cantora Naiara Azevedo. Segundo a empresa Crowley, que organiza o ranking, a faixa foi executada 3.049 vezes nesse período, deixando para trás”Amante Não Tem Lar”, de Marília Mendonça, e “Sorte que Cê Beija Bem”, de Maiara & Maraisa.

A composição marca uma nova fase na carreira de Naiara, que ganhou destaque no ano passado com “50 Reais”, música cuja letra conta um caso de traição vivido por ela. Já “Mordida, Beijo e Tapa”, que fala sobre uma briga de casal que termina em amor, não é tão confessional assim.

“Acredito que a música tenha repercutido tanto pelo fato de ser um caso que pode acontecer com qualquer pessoa. Fiquei encantada com ela desde a primeira vez que li a letra”, lembra Naiara.

A artista ressalta a melodia de “Mordida, Beijo e Tapa”. “Ela tem uma levada gostosa de dançar e de cantar. Quando gravamos, eu sabia que faria sucesso com o público.”

O produtor musical de Naiara, Blener Maycom, conta que a canção foi uma das primeiras a ser escolhidas para formar o novo repertório da artista. “Ela passa uma mensagem bacana. Muitos casais desfazem o relacionamento por uma briga boba. Mas, nessa música, o conflito dá lugar ao carinho.”

Naiara diz que não ficou com medo de “50 Reais” ser a sua única música reconhecida nem sentiu a obrigação de “Mordida, Beijo e Tapa” se tornar um sucesso. “Assim como aconteceu com a música anterior, deixei o barco correr naturalmente. A bem da verdade, quem decide o que vai estourar é o povo”, diz Naiara.

A cantora credita o sucesso às pessoas que trabalham com ela. “Desde a escolha das composições até a gravação, todo o trabalho é feito em equipe. Tenho liberdade para dar as minhas sugestões, mas sou apenas um membro do grupo.”

