Nadador amazonense é o primeiro a completar travessia “Do Leme ao Pontal” no RJ

O nadador Vitor Gadelha, 19, entrou para a história na manhã desta segunda-feira (19), após completar 35 km da travessia “Do Leme ao Pontal”, no Rio de Janeiro. Com o feito, o jovem torna-se o primeiro atleta do Norte-Nordeste e o mais novo a realizar a prova. A saga do amazonense iniciou às 3h30 e ele passou por famosos pontos turísticos da Capital, como Copacabana, Ipanema e Leblon.

Ao todo, a prova teve duração de 8h 43m 45seg, e foi disputada na categoria Solo. Para encarar a dura missão, Vitor não economizou nos treinos. Ele se dedicava de duas a três horas diariamente dentro d’água, completando 60 km de natação por semana. Além disso, fez treinos noturnos uma vez por semana, para simular o horário do desafio no Rio.

“Cair na água 3h30 da manhã não é algo fácil, fiquei nauseado, mas fui melhorando durante a prova e no finalzinho comecei a sentir bastante dor e aí tive que diminuir o ritmo para eu me recuperar. Depois, voltei ao ritmo que estava antes e fui até mais forte”, contou o nadador.

Se a parte técnica e física foram importantes, a psicológica não ficou para trás. Aliás, foi essencial para o amazonense obter o feito. “Tive que trabalhar muito o psicológico, pois é uma prova super longa e tive que pensar em coisas boas, como fechar prova, não pensar nos 35 quilômetros, mas sim na hidratação de 25 em 25 minutos. Esse prêmio é muito gratificante para mim, pois sou o primeiro amazonense a terminar o percurso e o mais jovem que já encarou o desafio, então eu não poderia estar mais feliz”, comentou o nadador.

Para o desafio, o atleta contou com todo o apoio do pai, Pierre Gadelha. Parceria essa que fez o garoto centralizar suas forças nas provas de águas abertas desde 2014. Forte incentivador, o chefe da família lembra que apesar da pouca idade do filho e do pouco tempo na modalidade, Vitor já acumula provas importantes de longa distância, como a Travessia 14 Bis de 24 km, a Ultramaratona Aquática da Ilha do Mel de 20 km, travessias no Rio Negro e o vice-campeonato da Copa Brasil na categoria júnior de 2015 e 2016.

“Estou muito orgulhoso do meu filho, não poderia estar mais. É um presente de Natal antecipado e isso é fruto de muita dedicação dele. Ele é um atleta responsável, que se programa, que vive para o esporte. Então, não tenho dúvidas que ele ainda tem um caminho muito bonito no esporte. Ele começou nas piscinas e agora ganha o mar de ponta a ponta”, destacou Pierre, ao avisar que o filhão desembarca em Manaus na sexta-feira, dia 23, à noite.

Para participar da competição, o atleta contou com o apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel).

