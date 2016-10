Nacional vence São Raimundo por 2 a 0 na Colina e amplia jejum em partidas oficiais

Mais uma vez, o Nacional não tomou conhecimento de um de seus maiores rivais. Na tarde deste domingo (9), o Naça superou por 2 a 0 o São Raimundo em pleno estádio da Colina, na Glória, na Zona Centro-Sul da capital. O duelo foi válido pela 12ª e antepenúltima rodada da primeira fase do Campeonato Amazonense 2016. Os gols nacionalinos assinalados por Careca e Charles asseguraram o ‘Mais Querido’ na vice-liderança do certame.



A sétima vitória do Leão da Vila Municipal na competição assegurou o jejum de três anos e sete meses sem perder partidas oficiais para o São Raimundo. A última vez que o Alviceleste venceu o Naça em jogos pelo Amazonense foi no dia 9 de março de 2013. Com gol de Marinho, aquele resultado, na época, ocasionou na eliminação do Nacional, no primeiro turno do barezão e a inteira queda da comissão técnica.

O jogo

O Nacional entrou em campo disposto a somar três pontos e prosseguir na cola do líder Fast. Logo aos dois minutos de partida, o Leão foi aos cordéis. O meio-campista Charles cobrou falta, a bola explodiu na defesa e sobrou para o atacante Careca que, livre de marcação, inaugurou o placar no Ismael Benigno: 1 a 0.

O zagueiro alviceleste Fábio Gomes derrubou o nacionalino Joel na grande área aos 27 minutos da etapa complementar. Charles cobrou com categoria e ampliou o marcador para o time da Vila Municipal: 2 a 0.

O ex-atacante do Princesa do Solimões, Marinelson, por pouco não diminuiu o placar para o Mundico. Aos 35, ele avançou em velocidade pela ponta-esquerda, driblou o marcador e chutou forte. Mas o goleiro Raphael Barrios realizou importante defesa.

Campeonato Amazonense 2016

Pela 13ª rodada da primeira fase, a dupla Nacional e São Raimundo irá voltar a campo na próxima quarta-feira (12), em Manaus. Ambos os jogos serão disputados às 16h. O Tufão irá duelar contra o Rio Negro na Colina e o Nacional irá disputar o tradicional clássico Pai-Filho diante o Fast, na Arena da Amazônia.

Rodada

Dois jogos abriram a 12ª rodada no último sábado (8). Rio Negro e Manaus FC empataram em 1 a 1 no estádio Roberto Simonsen (Sesi), em Manaus. O líder Fast surpreendeu o Princesa do Solimões e venceu por 1 a 0, em pleno estádio Gilberto Mestrinho, em Manacapuru.

Por João Paulo Oliveira