Nacional vence São Raimundo por 1 a 0 no primeiro tempo

Em busca de manter a liderança do Campeonato Amazonense 2017, o Nacional vai superando por 1 a 0 o arquirrival e lanterna da competição São Raimundo. O duelo válido pela sexta rodada da primeira fase fecha a jornada dupla, que ocorre na noite desta terça-feira (4), no estádio da Colina, em Manaus.

Quem demorou para chegar ao estádio não assistiu ao primeiro gol. Com apenas dois minutos de jogo, o Nacional abriu o placar na Colina. O atacante Alexsandro invadiu o campo de defesa do São Raimundo e cruzou no primeiro ‘pau’, o zagueiro Vitor Pereira subiu mais alto que a defesa alviceleste e marcou um belo gol de cabeça.

O São Raimundo por pouco não chegou ao empate aos 39 minutos, com uma cobrança de falta venenosa do lateral-esquerdo Júlio. Mas, atento no lance, o goleiro Marcelo fez uma importante defesa.

Com o resultado parcial, o Nacional soma 13 pontos e vai garantindo a liderança do Barezão. E, o São Raimundo com nenhum ponto conquistado vai ficando mais próximo do rebaixamento para segunda divisão.

João Paulo Oliveira

