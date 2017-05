Nacional vence Rio Negro por 1 a 0 no primeiro tempo

Em busca da permanência isolada na liderança do Campeonato Amazonense 2017, o Nacional vai vencendo o Rio Negro por 1 a 0, na tarde deste sábado (6), na Arena da Amazônia, em Manaus. O único gol da etapa inicial foi marcado contra pelo zagueiro Rafael Vitor.

Com o triunfo, o líder Naça vai somando 23 pontos e garantindo matematicamente a vaga na semifinal do estadual. Com 18 pontos, o Rio Negro passa a precisar de uma vitória e depender de combinações de resultados na última rodada para sonhar com classificação.

Jogo calorento

O primeiro tempo de partida foi morno e de muito toque de bola nos primeiros 20 minutos. Com o forte calor, ambos os times estudaram por onde fariam as penetrações e infiltrações. Como de praxe nas partidas que começam as 15h, as equipes deixam a correria para etapa complementar.

Porém, o Leão da Vila Municipal saiu na frente do placar aos 22. O meia-atacante Paulo Roberto foi à linha de fundo pela esquerda e chutou forte cruzado e rasteiro, mas o zagueiro-artilheiro rio-negrino Rafael Vitor chegou de carrinho para afastar o perigo e acabou colocando para dentro do próprio gol; 1 a 0.

A melhor chance do Galo da Praça da Saudade de igualar o placar ocorreu aos 33, através dos pés do lateral-esquerdo Charles. Ele cobrou falta com bastante efeito e exigiu defesa importante do goleiro Marcelo Valverde, que salvou o Nacional.

Nos dez minutos finais o Rio Negro montou uma ‘blitz’ no campo de defesa do rival. O Galo chegou com perigo na cabeçada de Rafael Vitor, mas Valverde novamente deu uma tapa seguro na bola e mandou para escanteio.

João Paulo Oliveira

EM TEMPO