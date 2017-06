Nacional vence Princesa por 2 a 0 e vai às finais do Estadual

Em duelo válido pelo jogo de volta das semifinais do Campeonato Amazonense 2017, o Nacional venceu o Princesa do Solimões por 2 a 0. A partida ocorreu na noite desta quarta-feira (31), no estádio Carlos Zamith, Zona Leste de Manaus. Paulo Roberto e Charles foram às redes para o Leão da Vila Municipal.

Já que arrancou um 2 a 2 no jogo de ida, em Manacapuru, o Nacional venceu por 4 a 2 no placar agregado e garantiu vaga nas finais do Barezão 2017.

Dentro de campo, o Nacional com uma proposta mais recuada explorando os contra-ataques e o Princesa do Solimões em cima buscando o gol que precisava para confirmar a quinta classificação para as finais nos últimos cinco anos. O Leão compactado venceu um Tubarão guerreiro, em uma partida bastante disputada.

O jogo

O Princesa do Solimões foi o primeiro a finalizar. Aos 20 minutos, Weverton recebeu enfiada de bola de Vander e chutou rasteiro ‘tirando tinta’ da trave nacionalina. Na sequência, confusão na área do Leão, e, por pouco Branco não abriu o placar. O defensor Jefferson Siqueira afastou o perigo.

Porém, foi o Naça que chegou mais próximo do gol. Aos 37, após bate e rebate na área manacapuruense, Paulo Roberto aproveitou sobra de bola e livre de marcação obrigou Rascifran a operar um ‘milagre’.

Quatro minutos mais tarde ocorreu a última chance de gol do time do interior antes da ida aos vestiários. O ex-nacionalino Branco costurou a defesa rival e de frente para o goleiro isolou por cima do gol.

2° Tempo

Na etapa complementar, o Princesa do Solimões tomou conta do sistema defensivo nacionalino e neutralizou a saída de bola rival. Weverton passou pela zaga e obrigou Marcelo Valverde fazer uma grande defesa.

Com a entrada do volante Iuri no lugar do atacante Hudson, o Nacional conseguiu ganhar mais no meio de campo e ligou contra-ataque mortal quando o Princesa se apresentava bem no jogo. Aos 35, Paulo Roberto recebeu bola em profundidade e tocou por cima do goleiro Rascifran: 1 a 0.

Após o gol, uma confusão generalizada entre os times paralisou a partida durante 10 minutos. O zagueiro Rafael e mais três atletas que estavam no banco de reservas foram expulsos.

No retorno, o Nacional aproveitou-se do nervosismo do adversário e ampliou o marcador. Aos 56, Charles chutou de fora da área, acertou o contrapé do goleiro e marcou um golaço: 2 a 0.

Saída de campo

Volante titular princesense, Baé, lamentou o resultado, mas garantiu foco no Campeonato Brasileiro Série D. “Não foi o que queríamos. Brigamos, corremos e procuramos o resultado. Futebol é assim, atacamos mais e não garantimos nossa classificação. Agora é manter o foco na Série D. A torcida veio e acreditou no time”, disse Baé.

Já o protagonista do Leão, Paulo Roberto, dedicou a classificação aos dispensados Alan Bahia e Jefferson Araújo. “A vitória é de todos que estão aqui e que colaboraram para que este momento fosse realidade. O Nacional vai chegar embalado nessa decisão, podem ter certeza”, frisou.

João Paulo Oliveira

EM TEMPO