Nacional vence Manaus FC e ocupa vice-liderança do Estadual

Pela oitava rodada do Campeonato Amazonense 2017, o Nacional venceu o Manaus FC por 4 a 2, na noite desta quarta-feira (19), no estádio Carlos Zamith, em Manaus. Com o resultado, o Leão da Vila Municipal estacionou na vice-liderança com 16 pontos atrás do arquirrival Rio Negro. O Manaus permanece na quinta colocação com 9 pontos.

Os gols da partida foram marcados por Victor Pereira, Jefferson Siqueira, Thiago Bastos e Charles para o Nacional. Wanderley e Netinho descontaram para o Manaus.

Primeiro tempo

Apesar do resultado, foi o Manaus quem começou em cima. Aos 12 minutos do primeiro tempo, o meio-campo manauense Hamilton acertou uma cabeçada tirando tinta da trave do goleiro nacionalino, Marcelo Valverde. O Nacional revidou com cobrança de falta no travessão. Aos 28, por parte do volante Thiago Bastos. O goleiro Jonathan nem pulou na bola.

Em lance de bola parada, o Leão deu seu rugido mortal aos 36. Thiago Bastos levantou bola na área e o zagueiro Victor Pereira antecipou à defesa manauense, dominou a bola no peito e finalizou indefensável no canto direito; 1 a 0.

No último lance da etapa inicial, o Manaus FC por pouco não empatou o marcador com o zagueiro Ediglê, que após bate e rebate dentro da área nacionalina, o xerife do Gavião do Norte chutou rasteiro e exigiu defesa importante de Marcelo.

Segundo Tempo

Após o retorno dos vestiários, o Manaus passou a pressionar no campo de defesa do Nacional. Em busca do gol de empate, aos 5 minutos do segundo tempo, o lateral-esquerdo Negueba penetrou pelo centro e chutou no canto direito de Marcelo que foi buscar.

O Nacional revidou com jogada pela linha de fundo do meia Paulo Roberto, que carregou pela direita e tocou rasteiro para Hudson furar o chute, na sobra o artilheiro Jefferson Araújo isolou para fora do estádio.

Em cobrança de penalidade, o Gavião do Norte empatou o jogo aos 12. Tiago Amazonense chutou e a bola explodiu na mão de Jefferson Araújo. O árbitro Reginaldo Vasconcelos apontou para marca da cal. O centroavante Wanderley cobrou e deixou tudo igual; 1 a 1.

Não deu muito tempo para a torcida manauense comemorar. Aos 16, o zagueiro Jefferson Siqueira roubou bola de Hamilton ainda no campo de defesa do Manaus e chutou rasteiro no canto direito de Jonathan; 2 a 1.

Através do meia Netinho ocorreu a chance de empate mais clara para o Manaus. Aos 32, ele triangulou com Amaralzinho, recebeu, invadiu a pequena área e chutou, mas o goleiro Marcelo Valverde salvou em cima da linha.

O estreante nacionalino Charles foi derrubado na área por Juninho e o juiz marcou pênalti. Aos 38, Thiago Bastos descolocou o goleiro e aumentou para 3 a 2.

Charles construiu a goleada para o Naça. Aos 45, ele ligou contra-ataque em velocidade e tocou na saída do goleiro Jonathan; 4 a 1.

O Manaus ainda descontou aos 48. Com Netinho que aproveitou chute cruzado de Negueba e mandou para o fundo da rede; 4 a 2. O camisa 7 do Leão, Charles classificou como estreia de gala o seu retorno ao Leão da Vila Municipal.

“Sabíamos que tínhamos capacidade para conquistar o resultado expressivo. Jogamos bem e procuramos a vitória. Apesar da estreia de gala ainda temos muito a oferecer durante a competição”, disse na saída de campo.

FICHA TÉCNICA

MANAUS 2X4 NACIONAL

Local: estádio Carlos Zamith, em Manaus (AM)

Data: 19 de abril de 2017, quarta-feira

Árbitro: Reginaldo Noronha Vasconcelos

MANAUS: Jonathan; Átila, Ediglê, Elton (Netinho) e Negueba; Juninho, Amaralzinho, Tiago Amazonense e Hamilton (Neto); Wanderley e Binho (Jonas)

Técnico: Igor Cearense

NACIONAL: Marcelo; Peter, Jefferson Siqueira, Victor Pereira e Diego Soares; Iuri, Thiago Bastos e Paulo Roberto (Charles); Hudson (Alex Junior), Jefferson Araújo (Bruno Potiguar) e Alexsandro

Técnico: Arthur Bernardes

João Paulo Oliveira

EM TEMPO