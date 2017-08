Nacional vence Clube do Remo em amistoso master na Arena da Amazônia

Jogo reúne jogadores que brilharam no futebol em décadas passadas -foto: divulgação

Uma das maiores rivalidades do futebol do Norte, o encontro dos Leões da Amazônia, Nacional e Remo, foi marcado por uma verdadeira festa na Arena da Amazônia, no final da tarde deste sábado (19).

No jogo de masters, os craques do passado que tanto orgulharam os torcedores voltaram a viver a carreira vitoriosa do passado. O placar de 4 a 2 para o Nacional pouco importou. A confraternização dos jogadores e dos torcedores dentro do apoteótico estádio empolgou a todos.

O jogo

Com um futebol refinado e veloz, o Nacional abriu o marcador no gol do lateral Sildomar, que de fora da área chutou firme, a bola bateu no travessão em seguida nas costas do goleiro Edmilson e entrou para o gol: 1 a 0. Em seguida, o Leão paraense empatou em cobrança de falta de Nildo.

No segundo tempo, foi a vez do Leão amazonense dominar a partida. No cruzamento rasteiro de Camarão para a área, Oscar fez o corta luz e Sandro mandou de chapa para o gol: 2 a 1.

O amplo domínio do Naça fez o time da visitante recuar e o terceiro gol saiu dos pés do meia Fernandinho. Ao se antecipar dos zagueiros, o ex-jogador que já atuou em ambos os times na década de 1980, só fez empurrar para o gol: 3 a 1.

Logo em seguida, a ajudinha da zaga remista ao fazer a linha de impedimento, deixou Chiquinho frente a frente com o goleiro que só fez empurrar para o gol: 4 a 1. No belo chute de fora da área de Nildo, o Remo marcou o segundo e o último gol do encontro na Arena da Amazônia: 4 a 2.

Encontro de gerações

“É uma satisfação muito grande jogar aqui na Arena. Passa um filme na nossa cabeça, nós não temos mais aquele vigor físico de outrora, mas temos a maneira de tocar e de se movimentar em campo. Tá aí a torcida e espero que mais jogos possam ser feitos aqui”, disse o ex-meia-esquerda do Nacional, Sildomar Abtibol.

A paixão pelo Nacional mostrada em campo na década de 1970, fizeram o ex-lateral Bendelack ser um dos nomes mais lembrados pelos torcedores. Paraense nascido em Santarém, interior do Pará, o ex-jogador que levantou a taça do Tetracampeonato amazonense em 1981 com o Leão Azul comemorou o aniversário de 62 anos com os parabéns dada pelo fiel azulino.

“É a minha terceira vez que volto. A primeira, a torcida mandou me buscar em Santarém; a segunda foi no encontro de ex-craques e agora estou aqui na Arena. Estou feliz e torço para o Nacional ser grande. Acompanho o futebol amazonense e antes não tínhamos medo de times de fora. Batíamos em São Paulo, Corinthians, todo mundo aqui. O futebol Amazonense precisa voltar a ser forte”, criticou o ex-jogador cortejado pelos torcedores.

“É uma festa linda, é um reencontro. Admiramos o Bendelack, foi um grande jogador. Eu vi ele jogar e jogava demais. Ele era um coringa. Jogava por um lado, pelo outro, foi muito versátil. Era o Bendelack, Murica, o Camarão… Hoje não temos mais esses caras que jogam com amor. E olha que o Bendelack não é amazonense é paraense. Mas não queria saber, ele dava o sangue mesmo. Foi muito legal”, agradeceu o torcedor do Nacional, César Medeiros.

Para um dos principais jogadores do Remo e do arquirrival Paysandu, com passagens pelo futebol amazonense no Nacional e Rio Negro, o ex-atacante Patrulheiro não escondeu a felicidade de participar do encontro.

“Fazia 27 anos que não vinha a Manaus. E ter essa oportunidade é uma grande satisfação. Sempre que joguei aqui fui bem recebido, e voltar, rever os amigos é tudo de bom. Joguei um ano no Remo, mas tenho uma história mais longa no Paysandu. Foram 12 anos no Paysandu e aqui fui campeão no Nacional e Rio Negro. Joguei nos dois grandes de Belém e nos dois grande de Manaus”, contou.

Homenagens

O evento ainda contou com homenagens feitas ao cronistas esportivos que na época levaram e ainda levam as emoções aos milhares de torcedores em todo o Amazonas. Os radialistas Valdir Correia e Arnaldo Santos estiveram presentes na entrega da homenagem. Os jogadores do Remo, Patrulheiro e Mesquita também receberam as homenagens dos organizadores do evento.

Preliminar

No encontro dos veteranos do futebol amazonense, São Raimundo e Rio Negro fizeram uma partida corrida. O Galo da Praça da Saudade abriu o marcador, mas viu o São Raimundo empatar no fim: 3 a 3. O confronto abriu a tarde de jogos na Arena da Amazônia.

