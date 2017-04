Nacional tenta manter liderança no Amazonense

Vindo de um empate, o Nacional, atual líder do Campeonato Amazonense 2017, entra em campo hoje, às 15h, pela quinta rodada da fase de classificação contra o Princesa do Solimões, no estádio Gilbertão, em Manacapuru, distante 84 quilômetros da capital.

Isolado no topo da tabela com 10 pontos em quatro jogos disputados, o Leão da Vila Municipal tem o artilheiro do certame, Jefferson, com quatro gols assinalados. Pelo lado do Tubarão de Manacapuru, que ocupa a quarta colocação, com 6 pontos, o destaque fica por conta do polivalente lateral-direito Getúlio, que esteve no vice-campeonato da equipe na última temporada.

“Princesa e Nacional são clubes que brigam por título. Já é sinal de um grande jogo. Mas, nosso time está bem e tem muita qualidade. Se tivermos personalidade para jogar, será muito difícil bater o Princesa dentro de casa. No Gilbertão, temos vantagem pela pressão da torcida. Quanto à velocidade, se cada um tiver o foco em todos os jogos, creio que vamos longe nessa competição”, disse o lateral.

Na primeira passagem pelo futebol amazonense, o atacante Jefferson vestiu as cores do Princesa do Solimões e agora enfrentará o ex-clube. O artilheiro preferiu se esquivar da pergunta quando questionado se a cobrança por gols foi redobrada.

“Difícil comparar a cobrança, mas quando o clube honra os compromissos e te dá toda a retaguarda para você apenas se preocupar em jogar, você tem que dar o máximo. Foi assim quando atuei pelo Princesa e aqui no Nacional estamos no mesmo caminho. Mas se for da vontade de Deus, o título virá este ano com a camisa do Nacional, para marcar de vez minha passagem pelo futebol amazonense, que eu tanto gosto e me acolheu tão bem”, disse.

O lateral-esquerdo Gelvane é um dos remanescentes da conquista do Estadual de 2013. Ele mantém cautela pelo Leão da Vila Municipal. “As expectativas são as melhores possíveis. Vai ser um grande jogo e esperamos sair com a vitória respeitando o adversário, já que se trata de um grande clássico e cheio de muita rivalidade”, afirma.

Diferente do adversário que está com força máxima para o duelo, o Nacional joga sem o zagueiro Jefferson Siqueira, que cumpre automática pelo terceiro cartão amarelo. Para o setor, Vagner e Victor Pereira pleitearam a vaga no decorrer da semana.

O atacante Alexsandro vai tentar manter o faro de gol que vem apresentando desde que chegou ao Naça. “Trabalhamos forte durante a semana e acreditamos que vamos fazer um grande jogo. Precisamos ficar atentos e manter o bom momento dentro da competição”, frisou o atacante, que nos quatro jogos do Estadual já marcou dois gols no Barezão. Um contra o Fast e outro contra o Manaus FC.

