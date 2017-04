Nacional supera Manaus FC por 1 a 0 no 1º tempo

Pela oitava rodada do Campeonato Amazonense 2017, o Nacional vai vencendo o Manaus por 1 a 0, no primeiro tempo, na noite desta quarta-feira (19), no estádio Carlos Zamith, em Manaus. O zagueiro Victor Pereira foi aos cordéis para o Naça.

Com o resultado, o Leão da Vila Municipal vai estacionando na vice-liderança com 16 pontos atrás do arquirrival Rio Negro. O Manaus permanece na quinta colocação com 9.

Os nacionalinos ocuparam por mais tempo o campo de defesa do Manaus, que explorou mais contra-ataques. O Naça ofereceu mais perigo, porém, por pouco não sofreu o gol de empate.

Primeiro tempo

Apesar do resultado, foi o Manaus quem começou em cima. Aos 12 minutos do primeiro tempo, o meio-campo manauense Hamilton acertou uma cabeçada tirando tinta da trave do goleiro nacionalino, Marcelo Valverde.

O Nacional revidou com cobrança de falta no travessão. Aos 28, por parte do volante Thiago Bastos. O goleiro Jonathan nem pulou na bola.

Em lance de bola parada, o Leão deu seu rugido mortal aos 28. Thiago Bastos levantou bola na área e o zagueiro Victor Pereira antecipou a defesa manauense, dominou a bola no peito e finalizou indefensável no canto direito; 1 a 0.

No último lance da etapa inicial, o Manaus FC por pouco não empatou o marcador com o zagueiro Ediglê, que após bate e rebater dentro da área nacionalina, o xerife do Gavião do Norte chutou rasteiro e exigiu defesa importantíssima de Marcelo.

