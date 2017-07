Nacional se despede de ex-zagueiro Paulo Costa

Paulo Costa trabalhava como mestre de obra e morreu vítima de um AVC – Divulgação

Conhecido das torcidas do Fast, Sul América e Libermorro, mas com o maior destaque pelo Nacional, Francisco Paulo Costa dos Anjos, o ex-zagueiro Paulo Costa, 59, faleceu no último domingo (2), vítima de um acidente vascular cerebral, e foi enterrado na tarde de ontem (3), no cemitério Parque Tarumã, na Zona Norte de Manaus.

Por volta de 9h, o ex-xerifão se sentiu mal na casa de um amigo de trabalho. Atualmente mestre de obra, Paulo Costa foi socorrido e levado às pressas para Serviço de Pronto Atendimento (SPA) da colônia Oliveira Machado, na Zona Sul de Manaus, porém chegou sem vida.

Parentes, torcedores mais antigos e atuais integrantes de organizadas compareceram ao velório do ex-atleta, que foi um dos poucos amazonenses no time titular formado por Toninho Cerezo e Campos, com participações na elite do Campeonato Brasileiro, na década de 1980.

O ex-goleiro nacionalino Nelson foi campeão amazonense ao lado de Paulo Costa, em 1982. Para o ex-camisa 1 do Naça, Paulo Costa foi uma das importantes referências do sistema defensivo do Leão e deixa uma lição de vida.

“Era surpreendente, nos vestiários sempre dava uns tapas nas costas de todos do time durante as preleções dos jogos. Era um cara amigo. Dentro de campo era dono de uma raça incrível, pois não dava bote errado. Lembro-me que contra o Flamengo ele não deixou o Zico jogar. O Fla até que venceu, mas foi suado”, recorda Nelson, com lágrimas nos olhos.

Títulos

Vestindo as cores do Leão da Vila Municipal, Paulo Costa foi pentacampeão amazonense, nos anos de 1980/1981 e 1983/1984/1985. E, foi campeão do Torneio Internacional de Letícia, na Colômbia, em 1982.

