Nacional recebe Fast para manter liderança

Em jogo valendo a permanência na liderança do Campeonato Amazonense 2017, o Nacional duela contra o Fast Clube, às 15h de neste sábado (29), na Arena da Amazônia. Válido pela 11ª rodada, o clássico “Pai e Filho” será o segundo da temporada. Pelo primeiro turno, o Leão venceu por 2 a 1 o Tricolor, que vem a campo desta vez com espírito de vingança. Ambas as equipes estão no G-4, que classifica à semifinal do certame.

Líder com 20 pontos e desfalcado do meia Hugo e atacante Alexsandro, suspenso, o Leão da Vila Municipal vem de empate sem gols contra o Princesa do Solimões e não vai querer ficar mais um jogo sem vitória. É o que diz o meia azulino Charles.

“Sabemos da qualidade dos adversários. O campeonato está mais nivelado que nos últimos anos. Sei que os colegas venceram aqui no primeiro turno e o jogo pelo segundo vai ser mais nivelado. Os times se reforçaram, mas estamos vindo de um empate não muito agradável contra o Princesa e nos resta ir para cima do Fast para manter a liderança. O Nacional é grande o seu lugar é no topo”, disse.

Sem vencer há quatro jogos no campeonato, o sinal de alerta no Fast ligou na última rodada, quando empatou com o Rio Negro por 2 a 2 no último minuto de jogo. Portanto, o volante fastiano Roberto Dinamite trata o duelo como um jogo de seis pontos. Ele garantiu as melhores expectativas possíveis.

“Não interessa se nossa equipe vem de uma sequência sem vitória, é um clássico importante e um confronto direto pela classificação. Resta colocarmos em prática o que o professor João Carlos Cavalo pregou durante a semana. Sabemos o que precisamos fazer para vencer nosso rival”, reiterou o atleta fastiano.

Naça superior

O histórico do clássico “Pai e Filho” nos últimos cinco anos é equilibrado. Porém, o Nacional leva a melhor com cinco vitórias a três do Fast, mas não chegou a marcar mais de dois gols em uma partida contra o rival entre 2012 e 2017.

João Paulo Oliveira

EM TEMPO