Nacional quer vitória em clássico para manter liderança

Na liderança do estadual 2017, o Nacional duela neste sábado (8), às 19h, diante do invicto arquirrival Rio Negro, no estádio Carlos Zamith, Zona Leste de Manaus. O confronto é válido pela sétima rodada da fase classificatória e será o primeiro clássico Rio-Nal da temporada.

Líder do estadual, o Nacional volta a contar com lateral-direito Peter, esquerdo Thiago Bastos e artilheiro do certame, Jefferson Araújo, com cinco gols marcados e que está isolado na artilharia. O trio cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo e ficou de fora do clássico diante do São Raimundo.

“É sempre importante marcar gols, mas o que mais almejo é o título que já bateu na trave ano passado pelo Princesa. Trabalho forte pelas conquistas e estamos confiantes na vitória”, disse.

Um dos poucos jogadores amazonenses no elenco, o atacante Jackie Chan afirmou que é sempre mais empolgante atuar contra o rival Rio Negro.

“É um jogo diferente, principalmente quando se trata de um adversário invicto. Rio-Nal é gostoso de jogar, ainda mais agora que ambos os times brigam por vaga no G4. Ambos em um bom momento, é importante para o nosso futebol”, disse.

No Galo da praça da Saudade, o técnico Alemão, ex-jogador de seleção brasileira, São Paulo, Napoli-ITA e Botafogo, estreia no lugar do demitido Aderbal Lana. Esperança de gols do Rio Negro, o atacante Arthur aposta na vasta vivência do grupo e no novo modelo de jogo a ser explorado pelo comandante.

“Expectativa é muito boa. Está todo mundo concentrado e bem focado no Nacional. Vamos para cima, pois precisamos muito dos três pontos. A mudança de treinador não assusta, nossa equipe é experiente e com jogadores rodados. É uma nova filosofia de jogo, pois o Lana pedia para roubar mais a bola e o Alemão cobra um time mais compacto”, disse Arthur após apronto ocorrido no estádio do Sesi.

Após o primeiro treino à frente da equipe, o técnico Alemão garantiu mexer o mínimo possível na formação tática que o ex-treinador já estava utilizando.

“A princípio, priorizamos um trabalho motivacional dos jogadores. Haverá poucas mudanças, o time vem invicto e jogando bem. O trabalho que estava sendo feito era de qualidade. Então vou manter o mesmo time. Quero fazer o Rio Negro ser um time competitivo, como é conhecido no Sudeste do país”, disse.

O goleiro estreante Pablo, substituindo o dispensado Jairo, garantiu felicidade em seu retorno.

“É bom ser bem recebido, como é o caso aqui no Rio Negro. É bom ter a confiança de quem te contrata, por isso estou feliz aqui”, finalizou Pablo.

João Paulo Oliveira

EM TEMPO