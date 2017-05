Nacional, Penarol e Rio Negro são absolvidos no TJD-AM

A dupla “Rio-Nal” e o Penarol foram absolvidos em julgamento ocorrido, na noite desta quarta-feira (3), no Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-AM). As equipes defendiam-se da acusação de utilização de jogadores irregulares por parte da procuradoria, Fast Clube e Manaus FC que seriam os beneficiados no caso da punição com perca de pontos das três equipes. Por unanimidade, coube rejeitar a denúncia. Porém, cabe recurso.

O trio de equipes foi denunciado pela suposta escalação irregular de jogadores nas duas rodadas iniciais do returno. Já que o regulamento específico apenas permitiria a inscrição de reforços até a véspera do início do returno.

Bastidores

O auditor presidente, Marcio Greyk de Paula Raposo, questionou os debates instrutórios das defesas. Por 5 votos a 0, as equipes foram absolvidas.

“Não há necessidade de punir as equipes acusadas por questão de fração de minutos. Sendo que os atletas citados como utilizados irregulares foram inscritos no dia anterior do início do returno”, citou.

O advogado do Naça, Marcos Xavier, questionou o início do returno. “Não se pode definir punição em visto que o início do returno é diferente para cada equipe. O Fast não ganha no campo e quer nos prejudicar”, incitou.

Pelo lado do Penarol, o advogado do time de Itacoatiara, Arnoud Lucas Andrade, reprovou que equipes sejam punidas com a perda de pontos.

“Futebol é jogado dentro de campo e não de gravata e terno. É uma pena que dirigentes ainda tentam se aproveitar de coisas tão banais a fim de interesses próprios”, disse o defensor do Leão da Velha Serpa.

No julgamento, as defesas das três equipes alegaram que faltou conhecimento administrativo do regulamento e bom senso das equipes denunciantes, argumentando que o prazo especificado de inscrição é para registro do contrato e não para registro no Boletim Informativo Diário (Bid).

João Paulo Oliveira

EM TEMPO