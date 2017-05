Nacional goleia São Raimundo por 5 a 0 na Arena da Amazônia

Um dos grandes clássicos do futebol amazonense, entre Nacional e São Raimundo, marcou a última rodada da segunda fase do Campeonato Amazonense. Sem dificuldades, o Naça goleou o Tufão da Colina por 5 a 0. O jogo ocorreu na tarde deste sábado (13), na Arena da Amazônia, em Manaus.

Pela nova composição da tabela, Nacional e São Raimundo entraram em campo rebaixados. O Naça foi punido com 20 pontos pela segunda comissão disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva do Amazonas (TJD-AM), que também puniu o Rio Negro com a perda de sete pontos. Nesta terça-feira (16), ocorre o julgamento do pleno do TJD-AM para definição do caso. O Tufão da colina, longe da polêmica, entrou em campo já na divisão de acesso do Amazonense.

Com problemas de salários atrasados, oito jogadores do São Raimundo se recusaram a disputar a partida. Com isso, a equipe só contou com um total de 13 jogadores, sendo os 11 titulares e dois no banco de reservas. Mal começou o jogo, aos três minutos, em cobrança de falta por Jeferson Teles, o Nacional abriu o marcador; 1 a 0. O domínio do Naça era total em campo, sem ser ameaçado pelo adversário. Para piorar a situação, o meia Gilmar do Tufão foi expulso por reclamação, aos 14 minutos.

Em vantagem no placar e em campo, o Nacional continuava melhor, mas não conseguia encaixar as jogadas no ataque com mais pique. Já o São Raimundo, sequer chegou perto da meta do goleiro Marcelo Valverde do adversário para assustar.

Aos 43 minutos, Jeferson Telles cruza pela esquerda e Jefferson Araújo toca na bola na pequena área, mas a bola desvia na defesa . O segundo tempo começou sob forte chuva, causando uma movimentação maior das equipes pelo clima não muito quente em campo.

Aos nove minutos num contra-ataque pelo meio, Jefferson Araujo arranca em velocidade e toca na saída do goleiro no canto direito, 2 a 0 para o Naça. Aos 15 minutos, Jefferson Araujo toca para Alexsandro, que chutou no canto direito do goleiro com perigo.

Na sequência, novo ataque do Naça e Alex Júnior amplia, 3 a 0. Com total domínio em campo, o Nacional chegou ao quarto gol. Aos 23 minutos, Peter recebe pelo meio da saga e finaliza para ampliar, 4 a 0.

O Nacional queira mais e não demorou muito. Aos 30 minutos, Alex Júnior cruza pela esquerda e Hugo na pequena área apenas tocou para fazer, 5 a 0.

Paulo Rogério

EM TEMPO