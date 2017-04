Nacional goleia São Raimundo por 4 a 1 e mantém liderança do Estadual

Líder do estadual, o Nacional goleou por 4 a 1 o arquirrival São Raimundo, pela sexta rodada da fase classificatória. O duelo ocorreu na noite desta terça-feira (4), no estádio da Colina, em Manaus. Os gols da vitória nacionalina foram marcados pelos zagueiros Victor Pereira e Vagner, meia Lucas Bueno, volante e capitão Alan Bahia. “Jogamos bem e hoje impomos nosso ritmo. O grupo está de parabéns”, disse Bahia.

Pelo time alviceleste, o meia Marquinho descontou em chute de longa distância. “Não vamos cair para segunda divisão. Perdermos, mas nos sentimos honrados por marcar nosso primeiro gol no campeonato”, disse o meia são-raimundense.

O jogo

O Naça mostrou que veio a campo disposto somar três pontos. Com apenas dois minutos de jogo o Nacional abriu o placar na Colina. O atacante Alexsandro invadiu o campo de defesa do São Raimundo e cruzou no primeiro ‘pau’, o zagueiro Vitor Pereira subiu mais alto que a defesa alviceleste e marcou um belo gol de cabeça; 1 a 0.

O São Raimundo por pouco não chegou ao empate aos 39, com uma cobrança de falta venenosa do lateral-esquerdo Júlio. Mas, atento no lance, o goleiro Marcelo fez uma importante defesa.

No retorno dos vestiários, o São Raimundo apresentou mais ofensividade. Logo aos dois minutos do segundo tempo, o lateral-esquerdo Júlio cruzou falta na grande área e Elson Bala com uma cabeçada exigiu difícil defesa de Marcelo.

Porém, aos 20, o meia nacionalino Lucas Bueno em um contra-ataque eficaz tocou na saída do goleiro Joiran e ampliou; 2 a 0. O leão chegou ao caminho da goleada com o volante Alan Bahia, que aos 25, recebeu passe de Paulo Roberto e driblou o goleiro antes de finalizar para o fundo da rede; 3 a 0.

O Nacional aproveitou o delicado momento do rival para somar saldo de gols. Aos 36, Lucas Bueno cruzou na grande área e Vagner escorou de cabeça para o fundo da rede; 4 a 0. Pouco antes do fim, o São Raimundo diminuiu com o meia Marquinho, que chutou de fora da área e marcou um golaço; 4 a 1.

Clássico em vista

O Mais Querido volta a campo pelo Campeonato Amazonense no próximo sábado (8), às 19h, diante o rival Rio Negro, na Arena da Amazônia. O Tufão da Colina duela contra o Princesa do Solimões, no mesmo dia, às 15h, no estádio Gilbertão, em Manacapuru.

João Paulo Oliveira

EM TEMPO