Nacional estreia com o pé direito na Copa Verde

O Nacional começou a temporada com o pé direito. Em partida fora de casa, válida pela primeira fase da Copa Verde, o timeamazonense venceu o Vilhena-RO, no estádio Portal da Amazônia por 1 a 0.

O gol do Leão da Vila Municipal foi anotado pelo zagueiro Maurício Leal, ainda no primeiro tempo.

O placar garante boa vantagem ao comandados de Sinomar Naves, que jogam por um empate na partida de volta, que acontece na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, no dia 22, às 17h.

O Vilhena, por sua vez, precisa vencer o jogo por dois gols de diferença ou por apenas um a partir de 2 a 1. Caso o resultado da primeira partida se repita no duelo da volta, o classificado para as quartas de final será definido na cobrança de pênaltis.

O jogo

Os mais de 50 dias na preparação nacionalina para a temporada surtiram efeito desde o começo da partida. A equipe dominou as ações do jogo desde o apito inicial.

Contudo, quem assustou primeiro foi a equipe do Vilhena, que chegou perigosamente aos 12, com o atacante Roalace.

Bem postado em campo, o Nacional marcou o único gol da partida seis minutos mais tarde. O meia Fininho alçou bola na área em cobrança de falta, o zagueiro Mauricio Leal desviou no primeiro pau e colocou o Leão da Vila Municipal em vantagem.

Com a vantagem, o time manauara passou a atuar com mais tranquilidade e pouco sofreu no primeiro tempo.

Na volta dos vestiários, a postura dos donos da casa foi outra. Atrás no placar, a equipe estava disposta a conseguir ao menos um empate.

E foi aí que começou a brilhar a estrela do arqueiro Rodrigo Ramos, que praticou boas defesas e garantiu a vitória leonina no estádio Portal da Amazônia, em Vilhena (RO).

Em entrevista a rádio web do Nacional, o técnico Sinomar Naves avaliou a vitória da equipe. “Gostei, nós sabíamos que estrear fora de casa nas circunstâncias como foi, viagem longa e desgante, seria difícil.

Mas a equipe se portou muito bem, apesar de estranhar um pouco o campo de jogo e a bola que chegou hoje. Mesmo assim conseguimos a vitória”, concluiu.