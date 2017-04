Nacional e Princesa empatam sem gols na Arena da Amazônia

Pela terceira rodada do retorno do Campeonato Amazonense, Nacional e Princesa jogaram sem muita vontade e empataram sem gols, mesmo na zona de classificação. O confronto abriu a rodada dupla, na noite desta terça-feira, na Arena da Amazônia, em Manaus.

A partida começou em ritmo lento e sem muita empolgação. Aos 14 minutos, o primeiro lance de perigo foi do Nacional. Pela direita, Vagner cobra falta e a bola bate na rede pelo lado de fora, fazendo a torcida gritar “gol”.

A partida continuava sem muita motivação de ambos os lados, até parecia que o empate seria um resultado ideal para os dois times. Aos 37 minutos, bola na área do Nacional e na sobra, Toro chuta em cima da zaga, que evita o gol.

Aos 42 minutos, Charles cobra falta pela direita e Vagner de cabeça quase marca, mas o goleiro colocou para escanteio. Aos 44 minutos, Cristiano Natal passa a bola errada e o jogador do Nacional pega e sofre falta frontal próximo da grande área. Na cobrança, Charles cobrou por cima da meta.

O segundo tempo iniciou com as equipes mostrando mais disposição. Aos quatro minutos, Vagner pela direita toca para Charles que, de frente para gol, chuta com perigo. Mesmo com um pouco mais de intensidade, a partida continuava com baixo nível técnico.

Aos 29 minutos, Paulo Roberto chuta e a bola bate no pé da trave esquerda e quase entrou.

Paulo Rogério

EM TEMPO