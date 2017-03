Nacional e Fast empatam no primeiro tempo neste sábado

Não falta emoção para o tradicional clássico Pai-Filho, na abertura da terceira rodada do Campeonato Amazonense. Nacional e Fast Clube fizeram um jogo pegado, disputado e parecia até uma final de campeonato. O jogo é realizado na tarde deste sábado (25), no Estádio Carlos Zamith, Zona Leste da cidade, e o primeiro tempo terminou com empate.

O Fast começou em cima do adversário fazendo pressão, enquanto o Nacional acuado tentava sair nos contra-ataques.

Aos 10 minutos, o Nacional teve uma baixa. Na sua estreia, Cristiano saiu com uma contusão e entrou Jack Chan para reforçar o ataque. Aos 18 minutos, Alexsandro passa para Tiago Bastos que chuta no canto direito do goleiro com perigo.

Depois de sofrer uma pressão no início de jogo, o Nacional conseguiu se recompor e até chegou próximo da meta do tricolor. Porém, aos 32 minutos, uma falta pela direita, cobrada por Railson, o zagueiro Thiago Brandão faz de cabeça 1 a 0 para o Fast. Depois do gol, o Nacional saiu para o jogo é chegou ao empate aos 37 minutos. Pela direita Peter cruza e Alexsandro de cabeça faz, 1 a 1.

OBS: Final do primeiro tempo