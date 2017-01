Nacional comemora 104 anos projetando o futuro

Com tradição no esporte amazonense, o Nacional Futebol Clube completa 104 anos de existência nesta sexta-feira (13). O clube inicia o ano de 2017 com nova diretoria e projetos que buscam a renovação no futebol e também na área administrativa. O evento que marca oficialmente os novos trabalhos acontecerá às 20h, na sede do clube, no bairro de Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus. Durante o festejo, haverá a cerimônia de posse do novo presidente, o empresário Roberto Peggy.

Responsável pelo Leão da Vila Municipal no biênio 2017/2018, Roberto foi aclamado para a presidência no dia 9 de dezembro de 2016. Desde então, vem trabalhando interinamente no comando do Nacional. O trabalho é de continuidade, isso porque o empresário começou a trabalhar no clube em 2012, na área de gestão de marca, e a partir de 2014 tornou-se diretor de marketing.

A transição de trabalho é vista com expectativa e, de acordo com Peggy, o objetivo é oferecer uma gestão mais eficiente que consiga trazer resultados para o esporte e também para a administração como um todo.

“A expectativa é boa. Nós ficamos ansiosos para assumir a equipe, ainda que eu já esteja tomando algumas decisões desde o dia da eleição. Fico muito orgulhoso, e também honrado em assumir a presidência, pois já passaram grandes nomes, pessoas importantes na história do Nacional. E agora é a minha vez, espero estar à altura também”, destacou.

Projetos

Segundo o presidente do Nacional, os projetos para essa nova fase já começaram a criar forma desde o período que antecedeu a eleição, quando reuniu com a equipe e definiu quais as ações que precisavam ser implantadas.

“Definimos um gestor de futebol do Rio de Janeiro para ajudar. Na área social, encerramos um contrato com buffet que consumia muito do nosso orçamento e, a partir de agora, o próprio Nacional vai gerenciar. Buscamos revitalizar a escolinha de base. E na área administrativa, faremos uma reengenharia na parte de estrutura”, detalhou.

De acordo com Roberto Peggy, os trabalhos para o Campeonato Amazonense e para a Copa Verde já estão em andamento.

“Temos uma comissão técnica mista, com o técnico Aderbal Lana, que é experiente, e um preparador físico jovem que veio do Rio de Janeiro e vem ajudar os trabalhos. Ou seja, temos pessoas daqui e de fora, com objetivo de juntar experiências e também renovação. Estabelecemos também uma estratégia salarial, e esperamos estar com o time montado dentro dos próximos meses, visando aos campeonatos”, explica.

Motivos para comemorar

Segundo Peggy, o clube possui história, principalmente porque a sua origem é marcada pelo trabalho conjunto entre brasileiros e estrangeiros. Ele destacou que as conquistas do Naça contribuíram para que a cidade de Manaus fosse conhecida no Brasil.

“O Nacional é o maior clube do Amazonas e o terceiro do Norte. Além disso, traz referência para a cidade, porque no Sul do Brasil eles conhecem o Nacional de Manaus”, disse.

“Hoje o Nacional consegue ter uma organização administrativa decente, possui certidões todas em dia, sem débitos trabalhistas e tem o nome limpo. Comemoramos austeridade, história, tradição de ser 43 vezes campeões amazonenses. E que continua sendo motivo de orgulho dos manauenses”, afirma.

Manoela Moura

EM TEMPO