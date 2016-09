Nacional cede empate ao São Raimundo por 2 a 2 aos 45 minutos do segundo tempo

Nacional e São Raimundo empataram por 2 a 2, em partida disputada na noite desta quarta-feira (14), na Arena da Amazônia. O duelo foi válido pela quinta rodada do Campeonato Amazonense 2016. Atrás do Fast, o Nacional agora segue na vice-liderança da competição com 10 pontos conquistados. Com cinco pontos, o Tufão da Colina segurou a quarta posição, na zona de classificação ao ‘mata-mata’.

O jogo

Para o time da Vila Municipal, o volante Hércules inaugurou o marcador aos 11 minutos do primeiro tempo. Aos 25, o atacante Rafael Barros aumentou para o Nacional: 2 a 0. Após o intervalo, o duelo tomou outro rumo. Em busca da quarta vitória em quatro jogos disputados, o Nacional deixou escapar os três pontos no último minuto do tempo regulamentar. O atacante Marinelson diminuiu aos 28 do segundo tempo para o time da Colina. Americano sofreu pênalti aos 44 e converteu a cobrança aos 45 do segundo tempo.

A dupla São Raimundo e Nacional retornarão a campo na Arena da Amazônia. O Tufão retornará a campo no próximo sábado (17), às 11h, contra o Rio Negro. O Naça disputará o tradicional clássico ‘pai-filho’, contra o Fast, na mesma data, às 17h.

Por João Paulo Oliveira