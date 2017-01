Nacional arranca empate fora de casa em 1 a 1 diante Galvez-AC

No primeiro jogo de ambas as equipes na temporada, Nacional e Galvez-AC empataram em 1 a 1, pelo jogo de ida da fase preliminar da Copa Verde 2017, em duelo disputado no estádio Florestão, em Rio Branco (AC). Em um campo encharcado devido as fortes chuvas, os gols saíram somente na etapa final: Luquinhas assinalou para o Galvez-AC e Jefferson Araújo empatou para o Naça.

Com o gol marcado na casa do adversário, o Nacional jogará por um empate sem gols no duelo da volta, marcado para o dia 18, no estádio Gilbertão, em Manacapuru.

O jogo

Os donos da casa começaram a partida no campo pressionando o Nacional. Aos 13 minutos, Willian Kremer recebeu bola e chutou em cima de Bruno Potiguar. Aos 28, Luquinhas desenvolveu jogada individual, passou pela defesa nacionalina e finalizou para fora.

O Leão da Vila Municipal respondeu aos 30 minutos. Jackie Chan recebeu bom passe e no “mano a mano” com o goleiro chutou forte na trave.

O Galvez-AC pareceu receber uma injeção de ânimo no vestiário. Os donos da casa abriram o placar logo aos quatro minutos do segundo tempo. Luquinhas passou por Jefferson Telles, fintou Victor e tocou na saída do goleiro Pablo.

Aos 18 minutos a partida foi interrompida devido a problemas na iluminação do estádio. A pane diminuiu o impeto do Galvez-AC, que viu o Nacional empatar o aos 20. Jackie Chan invadiu a área pela direita e encontrou Jefferson Araújo, que livre de marcação, mandou para o fundo da rede do Galvez-AC.

O Imperador resolveu dar o troco com Willian Kremer, aos 23. Ele triangulou com Ciel e chutou em cima de Vagner.

A partir dali os donos da casa mandaram no jogo. Aos 40, Luquinhas entrou em diagonal e chutou forte para boa defesa de Pablo. No rebote, Willian Kremer arrematou em cima de Victor, que salvou os amazonenses.

Apesar da pressão dos donos da casa, o Nacional quase volta para Manaus com uma vitória na bagagem. Aos 51 minutos, Jackie Chan perdeu boa oportunidade de decretar a vitória leonina.

Bastidores

Inscritos nas pressas para o jogo, o atacante Jefferson Araújo enfatizou o espírito de equipe após o empate com gols na casa do rival.

“Ficamos felizes com o empate obtido aqui, o campo estava impraticável, a galera correu muito lá atrás, se não dessemos a vida nesta partida não conseguiríamos marcar o gol”, valorizou o centroavante.

Segundinha

Em partida disputa ontem (29), pela primeira rodada da Série B do Campeonato Amazonense, Penarol e Tarumã empataram em 2 a 2 no Floro de Mendonça, em Itacoatiara. Rodrigo Marajó assinalou duas vezes para o Leão da Velha Serpa. Erick e Luciano marcaram para o Lobo.

No estádio Carlos Zamith, com dois gols de Ronni, um de Marinho e outro de Diogo, o Holanda não tomou conhecimento do CDC Manicoré e aplicou goleada por 4 a 0. O resultado deixa o time laranja na liderança da competição.

João Paulo Oliveira

EM TEMPO