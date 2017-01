Nacional apresenta o novo gestor de futebol

Em busca de retornar às competições nacionais em 2018, o Nacional começa a atual temporada com novo gestor de futebol. Trata-se de José Reis, 43, que coleciona passagens por Criciúma (SC), Boavista (RJ) e Portuguesa (SP). No Mogi Mirim, conseguiu montar o time que chegou às semifinais do Paulistão 2013. Ele foi convidado pelo presidente Roberto Peggy. Em coletiva, na tarde desta terça-feira (3), no Centro de Treinamento Barbosa Filho, além do dirigente, foram apresentados, também, o técnico Aderbal Lana, o preparador físico Rodrigo Bernardi e o gerente de futebol Cláudio Silva.

Na ocasião, foram confirmados seis reforços do Leão da Vila Municipal. O goleiro Pablo (ex-Rio Negro); os laterais Thiago Bastos (ex-São Cristóvão) e Jeferson Telles (ex-Bangu); os volantes Bruno Potiguar (ex-Baraúnas-RN) e Iuri (ex-Americano-RJ); e o atacante Branco (ex-Rio Negro).

Para o novo gestor nacionalino, José Reis, o primeiro passo será conquistar a Copa Verde e o Estadual. Posteriormente, serão analisados os resultados da temporada e uma possível renovação em caso de classificação para a Série D, em 2018.

“Vamos focar no título amazonense e na Copa Verde. O restante será estudado lá na frente. Mas, caso consigamos uma vaga na Série D, da minha parte, as portas estarão abertas. Trabalhamos pensando em primeiro lugar no presente”, disse o dirigente, que aponta dificuldades para contratar jogadores durante o semestre.

“São muitos clubes em atividade, são vários certames estaduais pelo Brasil e também por conta do orçamento reduzido, mas não serão obstáculos para desanimar nosso trabalho”, frisou.

Comissão técnica

Nos próximos dias, o técnico Aderbal Lana irá informar à diretoria seu indicado ao cargo de auxiliar técnico. Ele descartou o português Paulo Morgado e também o ex-jogador Robson Garanha.

“Informei a necessidade de pensar um pouco mais sobre isso. Na próxima semana, será decidido quem irá trabalhar comigo”, disse o treinador nove vezes campeão estadual.

De volta ao Leão da Vila Municipal também está o gerente de futebol Cláudio Silva, um dos principais responsáveis pelo trabalho que levou o Nacional às oitavas de finais da Copa do Brasil 2013.

O preparador físico carioca Rodrigo Bernardi vem com status de colaborar na formação de jogadores no time de juniores do Vasco, em 2002. Ele lapidou nomes como o do atacante Souza (ex-Flamengo), o lateral-esquerdo Marcelo Cordeiro (ex-Botafogo), o volante Léo Lima (ex-Goiás e São Paulo) e o meia Moraes (ex-Corinthians).

Como preparador físico, o agora responsável por capacitar o fôlego do time nacionalino, já passou por clubes do Rio de Janeiro, como: Portuguesa (2006), Duque de Caxias (2015) e Americano (2016). Também trabalhou no futebol árabe, Operário de Ponta Grossa (PR), Asa de Arapiraca e Confiança (SE). Sua primeira passagem pela Região Norte foi pelo Paysandu, em 2011.

“Estou acostumado a trabalhar em clubes onde a torcida exige resultados. Com estádios cheios e com bastante cobrança”, reiterou Rodrigo.

João Paulo Oliveira

Jornal EM TEMPO