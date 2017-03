Naça empata com Penarol, mas mantém ponta no Barezão

Atual líder do Campeonato Amazonense de Futebol, o Nacional enfrentou o Penarol ontem, em partida realizada no estádio Carlos Zamith, Zona Leste de Manaus, e esbarrou na boa equipe interiorana, que ocupa atualmente o quinto lugar no certame e não passou de um empate em 1 a 1.

O gol marcado pelo Leão Itacoatiarense foi marcado por Roger, aos 22 minutos do primeiro tempo. Após uma bola perdida na defesa, o ataque penarolense disparou em contra-ataque, o atacante Roger recebeu a bola muito à frente, dividiu com o goleiro e abriu o placar para os visitantes.

Em resumo, o primeiro tempo foi bastante disputado e com muito estudo das duas equipes. O Nacional até pressionou, mas esbarrou sempre na falta de tranquilidade na hora da finalização.

Logo aos cinco minutos da etapa complementar, o atacante do Leão da Vila, Jefferson Araújo, apareceu livre na pequena área após cobrança de escanteio e, sem dificuldades, igualou o marcador.

O atacante Jeferson Araújo marcou o gol de empate do Nacional, no segundo tempo, evitando uma derrota para o Penarol. De acordo com jogador, o resultado não foi o ideal, mas jogando com um atleta a menos ficou bom, porque o importante é somar pontos no campeonato.

“Estou feliz pelo gol, a equipe estava atrás no placar, mas a intenção não era o empate, nós jogamos em casa e temos sempre que vencer, mas dentro das circunstâncias acabamos perdendo um jogador expulso num lance bobo. Nós continuamos líderes e vamos continuar trabalhando sempre”, disse o jogador.

Antônio Barros Jr.

