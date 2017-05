Naça e Princesa duelam pelas semi do Barezão nesta quarta

Líder e quarto colocado da primeira fase, Nacional e Princesa do Solimões, respectivamente, estão no páreo por uma vaga na decisão do Campeonato Amazonense de 2017. O primeiro confronto da semifinal ocorre às 16h desta quarta-feira (24), no estádio Gilberto Mestrinho (Gilbertão), em Manacapuru (distante 88 quilômetros da capital). O Naça joga por dois empates, já que fez a melhor campanha. A partida de volta será na Arena da Amazônia, na quarta (31).

As equipes chegaram a esta fase do certame nas últimas cinco temporadas. O Tubarão do Norte é o único interiorano vivo na competição e esteve na final nos últimos 4 anos. O forte da equipe da Terra da Ciranda é o fator casa. Foram sete jogos sob seus domínios e apenas uma derrota. Já o Nacional aposta na força de seu ataque. O Leão foi às redes 29

vezes no Barezão.

Para o artilheiro do Princesa do Solimões, o meia-atacante Weverton, que marcou dois gols na vitória por 3 a 0 sobre o Real Ariquemes (RO) no fim de semana pela Série D, é necessário acabar com qualquer “espírito de ‘oba-oba’ e focar

no adversário.

“É outro campeonato, é totalmente diferente. No Estadual tem outra atmosfera de jogo, pois existe rivalidade. Fizemos uma boa estreia no Brasileiro e sabemos das dificuldades e limitações. Porém, já conhecemos nosso campo e contamos com o apoio da torcida local”, disse Weverton, que comparou os demais semifinalistas do Amazonense com o Real Ariquemes. “Estão no mesmo patamar, o Real sofreu mais devido ao desgaste da viagem, o clima favoreceu mais agente. Vencer o Nacional por 1 a 0 já está de bom tamanho e deixar a obrigação deles de saírem para o jogo no duelo de volta”,

disse Weverton.

Destaque do Naça na conquista da liderança do Barezão, o meia-atacante Paulo Roberto pondera a submissão tática da equipe perante o cobrado pelo técnico Arthur Bernardes. Ele pede atenção na saída de bola manacapuruense e alerta

total nas pontas.

“É uma equipe que dá muito trabalho, mas vamos com o intuito de ir lá e jogar para ganhar, para ter a tranquilidade e cabeça para o jogo de volta. Não podemos errar. O momento é decisivo, pois agora restaram somente os melhores. Quem sair no primeiro jogo com a vitória pode ter certeza que terá uma boa vantagem dentro de campo na questão emocional para o jogo decisivo. Espero voltar de Manacapuru com os três pontos”, frisou o atleta do Nacional.

Visão do técnico

À frente do Leão desde o início do campeonato, o técnico Arthur Bernardes mantém respeito pelo adversário e confirma bom momento do rival na temporada. Mas, garante que sua equipe está preparada

para o duelo.

“Nosso adversário já vem fazendo um bom trabalho há cinco anos. Eles merecem nosso respeito. Mas, nossa equipe vem bem preparada para esse grande desafio, que é jogar contra eles em Manacapuru. Precisamos ficar atentos, pois eles vêm de uma vitória por 3 a 0 em um jogo de brasileiro, isso motiva muito os atletas deles, mas nosso time tem condições totais de enfrentar eles no piso deles, que é totalmente diferente do da Arena, onde o Nacional vem mandando seus jogos. Dentro de campo temos que aguardar o momento certo e a exata oportunidade de marcar na casa deles, para fazer um bom resultado lá fora”, disse Bernardes.

João Paulo Oliveira

EM TEMPO