Na Zona Norte, polícia prende mulher envolvida com tráfico de drogas; três adolescentes foram apreendidos

Joyce Mayla Cavalcante Bezerra, 18, presa por envolvimento com o tráfico de drogas na Zona Norte de Manaus, foi apresentada na manhã deste sábado (26), por volta das 10h, pela Polícia Civil do Amazonas, durante coletiva de imprensa realizada na sede da Delegacia Geral, bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste. A ação policial resultou na apreensão de três adolescentes, com idades entre 15 a 20 anos, por participação na comercialização dos entorpecentes.

De acordo com a polícia, a prisão e as apreensões foram realizadas na noite desta sexta-feira (25), por volta das 18h, em um campo de vegetação situado nos fundos do Hospital Universitário Francisca Mendes (HUFM), localizado na rua Lousiana, núcleo 23, bairro Novo Aleixo, naquela região da cidade.

A ação policial teve início após denúncia anônima, por meio do número do telefone do 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), informando características físicas e localização de quatro pessoas comercializando entorpecentes.

O delegado Jeff Mac Donald, titular do 6º DIP, ressaltou que, durante abordagem, Joyce revelou que traficava drogas para usuários que costumavam utilizar aquela área da cidade, onde há um campo de futebol para o lazer da comunidade. Na ocasião, a infratora informou que estava planejando formar um grupo de vendas nas proximidades do local.

“No momento em que recebemos a denúncia, a equipe iniciou imediatamente a diligência, e chegando ao local, foi possível constatar uma pequena porção dentro do quarto da amiga dela, na qual morava de favor, e com o tempo ela revelou onde escondia o restante das drogas, um local chamado de ‘mocó’, onde realmente estava enterrada o resto dos entorpecentes”, explicou o delegado.

Conforme a autoridade policial, além dos entorpecentes foram encontrados apetrechos para o embalo dos entorpecentes. Na unidade policial, após consulta ao Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp), foi constatado a existência de que Joyce já havia sido presa antes pelo mesmo crime no último dia 26 de agosto deste ano e estava em liberdade há uma semana.

Joyce foi autuada em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores. Ao término dos procedimentos legais na unidade policial, ela será encaminhada ao Centro de Detenção Provisória Feminina (CDPF), onde permanecerá à disposição da Justiça. Os três adolescentes apreendidos foram encaminhados à Delegacia Especializada em Apurações de Atos Infracionais (Deeai).

