Na Zona Norte, oito homens são presos após destruírem área de proteção permanente

Oito homens foram presos, na manhã desta terça-feira (6), por depredarem uma área de preservação permanente na rua D 04, no conjunto Águas Claras, bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus. A ação foi realizada após denúncia de populares sobre a prática ilícita.

Viaturas do Batalhão de Policiamento Ambiental foram deslocadas para o local do crime, onde com o apoio do supervisor de área da 27° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), localizaram a atividade criminosa e realizaram a prisão dos oito infratores.

Os indivíduos foram conduzidos até o 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos administrativos, devido ao desrespeito ao artigo 38 na lei 9605, que afirma que “destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção” é sujeito de um a três anos de detenção, ou multa, e também ambas as penas cumulativamente.

A Polícia Militar destaca que para denunciar crimes ambientais basta ligar para o 190 ou para a linha direta do Batalhão Ambiental 98842-1547.

