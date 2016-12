Na Zona Norte, mãe procura por adolescente que está desaparecida há mais de 24 horas

A adolescente Byanka Valois, 15, está desaparecida desde a noite do sábado (3). Segundo a mãe, Beegirl Valois, 32 anos, Byanka foi vista pela última vez após ir deixar a chave de casa para ela, por volta das 20h, em uma igreja católica, situada no núcleo 21 do bairro Cidade Nova 5, Zona Norte da cidade.

Durante o encontro com a mãe, a adolescente teria avisado que sairia para lanchar e subido em uma moto modelo POP100, trajando bermuda jeans e blusa modelo polo de cor rosa, com um rapaz moreno – não identificado pela mãe – que estava usando bermuda jeans e camisa azul. Desde então, Byanka não voltou e nem deu notícias de seu paradeiro.

A família Valois começou a busca em hospitais e no Instituto Médico Legal (IML), além de pedir ajuda dos amigos da filha nas redes sociais. Mas, segundo informações da mãe, um Boletim de Ocorrência (B.O) ainda não foi registrado. A mãe da menina também assegura que não notou nenhum comportamento na filha que indicasse que ela pudesse fugir de casa.

Quem tiver informações sobre a adolescente, pode entrar em contato pelo telefone (92) 99208-1958 (Beegirl).

