Na Zona Norte, Homem é preso por roubo de veículo

Vanderson Torres de Miranda, 27, foi preso na tarde desta quarta-feira (30), na rua Sete de Setembro, bairro Santa Etelvina, Zona Norte, pelo envolvimento no roubo de um veículo. O indivíduo é o sétimo integrante da mesma família envolvido em crimes desse porte na capital.

De acordo com o titular da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv), delegado Péricles Nascimento, o crime aconteceu em frente a um estabelecimento comercial, na manhã do dia 11 de agosto, na rua Peixe Cachorro, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste. Na ocasião, o infrator, entrou no estabelecimento com arma de fogo, abordou o proprietário do lugar e pegou a chave do carro dele, modelo S10, de cor preta e placas NOM – 0131, em seguida fugiu do local levando o veículo da vítima.

Segundo a Polícia, Vanderson confessou, durante depoimento, ter cometido o delito e que o veículo roubado havia sido entregue a uma pessoa, ainda não identificada, que ele estava devendo uma quantia em dinheiro.

As investigações continuam em andamento para saber se ainda há mais pessoas envolvidas, isso porque foram roubados cerca de vinte veículos de luxo com as mesmas características utilizada por integrantes dessa família. No caso da picape, Vanderson teria agido sozinho.

O infrator já possui passagem pela polícia, responde a um processo por receptação e foi indiciado por roubo majorado. Ao término dos procedimentos cabíveis, ele será encaminhado à Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa.

Com informações da assessoria