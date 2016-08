Na Zona Norte, dois homens são presos durante operação ‘Nova Aliança 2’

Ewerton dos Santos Cunha, 21, conhecido como ‘Lobinho’ e Robson Coelho Gomes, 33, chamado de ‘Lapa’, foram presos na manhã desta quinta-feira (25), na Comunidade Nossa Senhora de Fátima, bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus. A ação, comandada pela Polícia Civil, foi resultado da operação ‘Nova Aliança 2’ que tem como objetivo reduzir os índices de homicídios e roubos relacionados ao tráfico de drogas na área.

Na residência de ‘Lobinho’, localizada na Rua das Oliveiras, foram encontradas oitos trouxinhas de substância entorpecente com aspecto de oxi, cinco trouxinhas e uma porção média de maconha do tipo skunk. Já na casa de Robson, na Rua 52, as equipes apreenderam cinco munições intactas de calibre 22. Durante os trabalhos um jovem de 20 anos foi detido com uma porção pequena de maconha. Ele foi liberado após assinar Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por posse de droga para consumo e irá responder ao processo em liberdade.

Ewerton foi atuado em flagrante por tráfico de drogas, após o término dos procedimentos cabíveis, será encaminhado à Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa. Enquanto Robson foi autuado por posse ilegal de munição de uso permitido. De acordo com a polícia, por ser considerado um crime afiançável, foi atribuída fiança no valor de um salário mínimo ao infrator. Após o pagamento do valor estipulado pela autoridade policial o homem será liberado e responderá ao processo em liberdade.

A operação envolveu policiais civis que atuam no Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (Fera), Grupamento de Operações Aéreas (GOA) e Distritos Integrados de Polícia (DIPs) situados na Zona Norte da capital, além de servidores da Secretaria-Executiva-Adjunta de Inteligência (Seai) da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas (SSP-AM), policiais militares da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) e do Canil da Polícia Militar.

Com informações da Assessoria