Na Zona Norte, bandidos invadem hospital para arrombar caixa eletrônico e fazem funcionários reféns

Cerca de seis homens, armados, invadiram o Hospital Universitário Francisca Mendes, na avenida Noel Nutels, bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus, e tentaram arrombar os caixas eletrônicos da unidade hospitalar. O fato ocorreu no início da madrugada desta segunda-feira (31).

De acordo com Boletim de Ocorrência (BO) registrado no 27º Distrito Integrado de Polícia (DIP), o grupo chegou ao hospital por volta de meia-noite. Dois dos suspeitos estavam usando fardas de uma empresa de segurança e informaram que iriam fazer um trabalho nos caixas eletrônicos, que ficam no interior do hospital.

Em seguida, abordaram o vigilante, Marcelo Silva de Andrade, 46, juntamente com a enfermeira Patrícia Socorro de Almeida, e o técnico de enfermagem, Anderson de Souza Pinheiro, 28. Eles foram amarrados com algemas de plástico e colocados no banheiro da guarita.

Na entrada do estacionamento do hospital, que dá acesso aos caixas eletrônicos, os suspeitos abordaram as enfermeiras Lilia Assunção Alfaia, Nayara Suziane e Juliana Castro, esta última, teve o seu celular roubado.

Para arrombar o caixa, os homens tentaram utilizar um maçarico, um pé de cabra, uma botija de gás pequena e um cilindro de oxigênio grande. Na ocasião, segundo a polícia, os suspeitos desconfiaram que o local pudesse possuir monitoramento on-line e acabaram desistindo de cometer o ato.

Eles fugiram em um carro modelo Fiorinom de cor Branca, placa PHI – 3558, em direção ao bairro Mutirão, também na Zona Norte.

O fato está sendo investigado pelo 27º DIP. As equipes da delegacia estão diligências para localizar os suspeitos.

Mara Magalhães

Portal EM TEMPO