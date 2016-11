Na Zona Leste, PM morre em mercadinho após trocar tiros com assaltantes

O policial militar Lyvanklin Fortuna Pacheco, 33, foi assassinado nesta quarta-feira (23), por volta das 17h30, enquanto trabalhava como segurança de um estabelecimento comercial, localizado na avenida Brigadeiro Hilário Gurjão, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste.

De acordo com testemunhas, dois homens, ainda não identificados, entram no comércio e anunciaram o assalto. No momento, o policial, que estava à paisana no local, percebeu a movimentação suspeita dos meliantes, sacou a arma e efetuou um disparo que atingiu um dos assaltantes.

No entanto, o PM foi surpreendido por um dos suspeitos e acabou levando um tiro a queima roupa e morreu no local.

Após o incidente, os dois suspeitos, fugiram do local do crime em uma motocicleta modelo Bros, de cor vermelha e placa não divulgada.

Durante a fuga, os infratores acabaram colidindo a motocicleta com um veículo de passeio, modelo Siena. Na ocasião, um dos suspeitos, baleado, que estava na garupa da motocicleta, perdeu o equilíbrio, caiu no chão e não resistiu a gravidade dos ferimentos e também morreu.

O corpo do policial militar e do assaltante foram removidos pelo Instituto Médico Legal (IML). A polícia prendeu em flagrante um dos envolvidos e o caso foi encaminhado para o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), naquela região.

Portal EM TEMPO