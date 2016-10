Na Zona Leste, moradores fazem justiça com as próprias mãos e espancam suspeito de assalto

Jorlan Azevedo Siqueira, 39, suspeito de roubar um celular, foi espancado por moradores no bairro São José, Zona Leste de Manaus. O fato aconteceu na manhã desta quinta-feira (20), por volta de 9h, na rua J Nascimento, próximo ao Terminal 5, mesma zona.

De acordo com testemunhas, Jorlan estava em frente a uma residência à espreita quando a vítima passou e então teve o celular roubado pelo acusado. Após o roubo e tendo a vítima dado o alerta, Jorlan foi surpreendido por populares que o interceptaram e o agrediram.

Ele foi espancado e teve ferimentos na cabeça, estômago e pernas. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e constatou, conforme informações apuradas com os médicos socorristas, que o homem, apesar de apresentar muitas escoriações em várias partes do corpo estava lúcido. Jorlan foi encaminhado ao Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, Zona Leste.

Após os procedimentos médicos, o acusado deverá ser ouvido por uma equipe de policiais e, posteriormente, será instaurado um inquérito policial para investigar as circunstâncias que motivaram a agressão.

A possível vítima de roubo, na companhia de testemunhas, também deverá comparecer à uma unidade policial para eventuais esclarecimentos.

