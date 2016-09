Na Zona Leste, jovem de 19 anos é preso por envolvimento com tráfico de drogas

Fhilipe de Souza Guimarães, 19, foi autuado por envolvimento com o tráfico de drogas. Ele foi preso em flagrante às 10h da manhã desta terça-feira (13), próximo a uma escola da rede municipal de ensino, localizada na rua Oscar Romero, no bairro do Zumbi, na Zona Leste de Manaus.

Conforme o delegado Henrique Brasil, coordenador do projeto ‘Caravana da Cidadania nas Escolas e Comunidades’, idealizado e mantido por Francisco Sobrinho, houve denúncias informando que um indivíduo, com as características de Fhilipe, estaria comercializando entorpecentes naquela localidade do bairro Zumbi.

“A equipe, de forma descaracterizada, se deslocou até o local mencionado na deleção e passou a monitorar o lugar. Na ocasião, abordamos o suspeito e, por meio de revista, foi constatado que Fhilipe estava com uma sacola plástica, escondida dentro da cueca dele, com 49 trouxinhas de substâncias entorpecente com aspecto de maconha. Também apreendemos com ele, um aparelho celular e R$150 em espécie” explicou Henrique Brasil.

O delegado informou ainda que o infrator confessou a venda de entorpecentes, mas vendia para sustentar o próprio vicio que tem por drogas ilícitas. Após a prisão, Fhilipe foi conduzido ao 25º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Ao término dos procedimentos na unidade policial, o jovem será encaminhado à Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa, onde irá aguardar decisão da Justiça.

Com informações de assessoria