Na Zona Leste, homens armados assaltam posto de gasolina e levam mais de R$ 20 mil

Dois homens, ainda não identificados, assaltaram, na noite desta quarta-feira (3), um posto de gasolina, localizado na avenida Autaz Mirim, Armando Mendes, na Zona Leste de Manaus. Segundo funcionários do estabelecimento, os suspeitos estavam armados e levaram R$ 20 mil, mais o dinheiro da renda do dia, quantia não informada.

Conforme informações, os assaltantes estavam em uma moto, de placa NOK-1625, e renderam a gerente do posto e uma frentista. No local, estavam mais cinco frentistas na pista. Os suspeitos também desligaram todas as fiações das câmeras de segurança do estabelecimento.

Funcionários informaram ainda que possivelmente uma terceira pessoa tenha dado cobertura aos assaltantes, em um caminhão baú.

O caso foi atendido pela 25º Companhia Interativa de Polícia, porém só foi registrado nesta quinta-feira (4) na Delegacia Especializada de Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD).

Por equipe EM TEMPO Online

Com informações de Thaís Gama