Na Zona Leste, empresa de reciclados é consumida por fogo durante a noite

A empresa Recicle Mais, localizada na rua Magalhães, bairro Nova Vitória, Zona Leste de Manaus, foi totalmente destruída após um incêndio ocorrido na noite desta segunda-feira (29), cujas causas não foram divulgadas. Não houve vítimas.

O incêndio ocorreu por volta das 19h40 e, por não ter mais ninguém trabalhando no local neste horário, ninguém ficou ferido. As chamas foram controladas pela equipe do Corpo de Bombeiros Militares do Estado do Amazonas (CBMAM) e não atingiu outras áreas próximas.

De acordo com o CBMAM, foram deslocadas até a empresa quatro viaturas que, juntas, usaram cerca de 14 mil litros de água para o combate e rescaldo do incêndio no local, que continha inúmeros materiais combustíveis.

A equipe de reportagem tentou falar com o proprietário da empresa, Reinaldo da Silva, 41, mas não obteve respostas.

Por equipe EM TEMPO online