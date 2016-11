Na Zona Leste de Manaus, ‘Caminhada pela Paz’ chama atenção para a 7ª campanha do desarmamento infantil

Profissionais das áreas de educação e segurança, além de outros que integram os conselhos tutelares, juntamente com pais e alunos da rede pública de ensino, participaram na manhã desta quinta-feira (10) da 4ª edição da Caminhada pela Paz, evento que faz alusão à 7ª Campanha do Desarmamento Infantil.

A ação, que tem como tema ‘Violência, nem brincando’ e como subtema ‘Arma, nem de brincadeira’, foi desenvolvida em ruas do bairro Jorge Teixeira, Zona Leste, e teve início por volta das 7h.

A concentração foi em frente à sede do 30º Distrito Integrado de Polícia (DIP), localizado na rua Manjericão, conjunto João Paulo 2, e teve percurso até à Escola Estadual Vasco Vasques, na rua Nova Esperança, naquela região da cidade.

Com início em 2010, a iniciativa já arrecadou, aproximadamente, 24 mil brinquedos violentos, dentre eles, CDs de filmes de jogos de classificação agressiva, armas de brinquedo, armas caseiras, entre outros. Todos os materiais foram entregues de forma espontânea pelos alunos das escolas que receberam palestras de orientação de profissionais envolvidos no projeto.

Realizada há seis anos, a Campanha do Desarmamento Infantil é considera um marco no que se refere ao combate e enfrentamento da violência, buscando a construção da cultura de paz, por acreditar que essa formação proporcione atitudes positivas e favoreça um ambiente mais saudável para desenvolvimento do exercício da paz.

Com o intuito de fortalecer o elo da campanha com a comunidade geral, a caminhada é realizada desde o ano de 2013.

A proposta, que é uma iniciativa da Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas), conta com o apoio da Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (Seduc), Centros de Convivência da Família e do Idoso, e da Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-AM), por meio do projeto ‘Ame a Vida’ desenvolvido pela Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd), da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM), além do Conselho Tutelar da Zona Leste e de professores e alunos das escolas estaduais Vasco Vasques e Demóstenes Belduque de Araújo Travessa.