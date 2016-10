Na Zona Leste, carro desgovernado atinge poste e causa lentidão no trânsito

Um acidente de trânsito, com vítima lesionada, deixou o trânsito lento na manhã desta segunda-feira (17), por volta das 6h, na Alameda Cosme Ferreira, Zona Leste de Manaus.

Um motorista que dirigia o veículo modelo Pálio, de placa ainda não divulgada pela polícia, perdeu o controle da direção e atingiu um poste de iluminação pública.

De acordo com informações dos policiais militares que atenderam à ocorrência, o carro trafegava pela via no sentido Centro-bairro, nas proximidades do bairro Zumbi, quando ocorreu o incidente. No momento da batida, testemunhas informaram que o carro não estava em alta velocidade, mas acabou subindo a calçada e só parou quando encontrou com o poste.

Ainda de acordo com os relatos, o poste de iluminação foi derrubado e ficou atravessado em um dos sentido da via, o que causou lentidão no trânsito. Funcionários da Eletrobras Amazonas Energia foram acionados para realizar a liberação da via e a substituição do poste.

O motorista, que não teve o nome divulgado, sofreu ferimentos leves e, ainda no local, recebeu os primeiros socorros por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) estiveram no local para orientar os demais motoristas que pretendiam passar pelo local.

Portal EM TEMPO