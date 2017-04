‘Na verdade, a terceirização sempre existiu no país’, diz presidente do Corecon

Para o presidente do Conselho Regional de Economia (Corecon) e vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), Nelson Azevedo, o processo de terceirização das empresas é benéfico aos trabalhadores. O economista afirmou que a falta de conhecimento sobre a Lei da Terceirização, sancionada no último dia 31, tem gerado diversas discussões.

Segundo ele, a terceirização nada mais é do que a contratação de prestação de serviços entre duas empresas, em que uma remunera a outra pelo fornecimento da mão de obra necessária para a realização de determinadas atividades.

EM TEMPO – O que se pode entender como terceirização?

Nelson Azevedo – Nos termos do projeto de lei n° 3.330/2.004, que trata sobre a terceirização, podemos entender que é a locação de mão de obra. Qualquer posto de trabalho pode ser terceirizado. Na verdade, a terceirização sempre existiu. Antes, era marginalizada pelo direito e, posteriormente, enquadrada na jurisprudência e lá ficou. E, até hoje, não temos lei regulando a matéria. Nós lamentamos que quando o Poder Legislativo se dispõe a fazer algo realmente útil para a sociedade, há quem tente impedir.

EM TEMPO – Quais os benefícios que a terceirização pode trazer ao trabalhador?

NA – Todos, sem exceção. De início, significa mais oportunidade para quem procura emprego, menos burocracia para a empresa. O trabalhador terceirizado vai poder gozar de todos os benefícios cabíveis aos trabalhadores efetivos. Todos os direitos constantes do artigo sétimo da Constituição Federal são garantidos pelo texto do projeto ao emprego terceirizado.

EM TEMPO – E por que tanta preocupação de alguns políticos e de trabalhadores?

NA – Em primeiro lugar é falta de um melhor conhecimento sobre o tema. Se for medo do desemprego, ele já existe, independentemente da terceirização ou não. A precarização do trabalho? é outra falácia, porque isso só poderia ocorrer nos moldes atuais. Depois da lei aprovada, a diferença de tratamento entre terceirização e efetivos será ilegal.

EM TEMPO – Os setores que são contra a terceirização têm medo que as empresas demitam e recontratem seus trabalhadores como terceirizados. Isso realmente pode acontecer?

NA – Isto não será possível. O termo do projeto prevê um intervalo mínimo de 2 anos para se contratar um ex-empregado na condição de terceirizado. Na minha cabeça, só uma coisa justifica essa oposição à terceirização: com a aprovação do projeto, o mercado de trabalho melhora, o desemprego cai, e isso esvazia muitos gritos de oposição.

EM TEMPO – Mas há um risco da precarização dos serviços e das atividades dos trabalhadores?

NA – Eu acredito que isso é boato de pessoas que ouvem alguém falar. É um discurso vazio e sem conhecimento. Precarizado seria como está hoje. Com a terceirização que já é uma realidade, esse empregado será totalmente regulamentado. Não vejo precarização, pelo contrário, vai haver uma regularização do procedimento que já existe. Quando começamos a discutir o processo de terceirização, tínhamos 23 milhões de empregados terceirizados e hoje, parece que está em torno de três milhões.

EM TEMPO – E com esse novo processo, quem fica responsável pelo empregado?

NA – O terceirizado passa a ter uma dupla segurança, uma vez que tem a empresa que atua com a contratação de uma mão de obra alugada, que é o caso da terceirização. E, caso esta empresa – a empregadora – não cumpra as exigências, os direitos do trabalhador, o empregado pode exigir da outra empresa, sendo assim uma das duas empregadoras tem que pagar de qualquer forma, dando uma dupla garantia.

EM TEMPO – Esse processo de terceirização pode acarretar alguma perda para o empregado?

NA – Não perde absolutamente nada de seus direitos trabalhistas, seus direitos previdenciários e de todos os benefícios que fez a contratação como terceirizado. Permanecem iguais aos benefícios que são oferecidos aos trabalhadores efetivos da empresa. Eu não sei o motivo de tanta rejeição contra a terceirização, quando eu vejo apenas uma coisa: esse processo vai acarretar um aumento de empregos.

Henderson Martins

EM TEMPO