‘Na sua Cara’: Whindersson Nunes faz sucesso com paródia de novo clipe de Anitta

Whindersson Nunes ‘bombou’ na internet mais uma vez. Em menos de 24 horas a paródia do clipe de “Sua Cara”, pareceria do grupo Major Lazer com a cantora Anitta e a drag Pabllo Vittar, já tem quase 4 milhões de visualizações.

“Na sua Cara” conta com a participação dos youtubers Kaio Oliveira, do canal Xafurdaria, e de Gabriel, do Putzvéi.

No vídeo, o trio usa o bom humor para cantar a clássica situação das mães que respondem “se eu for aí e achar, você vai ver”, quando os filhos não conseguem encontrar algo no quarto.

A paródia já tem quase 4 milhões de visualizações – Reprodução



Uma das cenas tem chamado a atenção dos internautas, que comentaram sobre o assunto nas redes sociais.

Ao saltar pelo sofá usando um short curtíssimo, Kaio acaba mostrando demais. A cena faz referência ao momento em que Anitta também acaba mostrando demais nas areias do deserto do Marrocos.

Em sua conta no Twitter, Kaio Oliveira comentou a produção. “Gravando a paródia do Whindersson! Eu fui a Anitta e ele a Pabllo Vittar. Tá massa, pai! ‘Lacramo'”, escreveu Kaio.

