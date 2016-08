Na Silves, comerciante é morto a facadas, dentro da própria banca de frutas

O comerciante Nazareno Nascimento Oliveira, 55, foi morto com três facadas, por volta das 2h desta segunda-feira (29). O crime ocorreu na banca de frutas da vítima, localizada na avenida Silves, no bairro Raiz, Zona Sul de Manaus.

Conforme consta no relatório do Centro Integrado de Operações (Ciops), um vizinho da vítima, ouviu latidos de cachorros, e ao abrir a porta de sua residência, deparou-se com Nazareno morto.

A polícia informou que a vítima foi atingida com três facadas na região do pescoço. Nazareno foi ferido dentro da banca, onde vendia frutas e ainda tentou correr na direção de sua casa, mas não resistiu aos ferimentos e caiu morto.

Para a polícia, os familiares da vítima informaram que acreditam que o crime foi um latrocínio (roubo seguido de morte), pois a banca de frutas estava toda revirada e a carteira da vítima não foi encontrada.

Ainda conforme os relatos dos familiares, na noite de domingo (28), o homem havia ido em um bar que fica no mesmo bairro.

A arma usada no crime foi encontrada no local. O corpo foi removido pelo Instituo Médico Legal (IML). O crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

