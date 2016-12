Em Manaus, torcedores prestam homenagens às vítimas do voo da Chape

Torcidas organizadas de clubes do futebol local e nacional, fãs do esporte e outros manauaras se reuniram, na manhã deste domingo (4), no Anfiteatro da Praia da Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus, para prestar homenagens aos jogadores do Chapecoense e às outras vítimas do acidente aéreo ocorrido na Colômbia.

A ideia do tributo partiu do membro da torcida ‘Cidade Corinthiana’, Couto Júnior, 27. Ele disse que a iniciativa surgiu depois que ele abriu o seu Facebook e respondeu à pergunta da rede social, “o que você está pensando? ”.

“Eu pensei na hora, os torcedores dos times locais devem se reunir e fazer uma homenagem para o time da Chapecoense e para as outras vítimas do acidente. A publicação teve uma boa repercussão e a partir daí eu reuni com outros colegas e publicamos o evento na rede social”, disse.

Durante o ato houve discurso em homenagem às vítimas, principalmente, destacando a valorização da vida e que o futebol seja uma forma de resgatar a paz e união entre todos. Os torcedores fizeram a leitura dos nomes das vítimas do trágico acidente. A cada nome citado, os amazonenses davam uma salva de palmas. Os presentes ainda cantaram o Hino Nacional brasileiro.

O professor da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Waldir Teixeira, que é torcedor do Rio Negro, destacou que o ponto alto da homenagem é a união entre os torcedores ‘adversários’, que abdicaram que qualquer rivalidade para mostrar as condolências aos atletas, profissionais da imprensa e equipe técnica do Chapecoense.

“Esse ato é o que podemos fazer para exaltá-los. Que Deus receba todos que morreram no céu. É muito bonito vê aqui pessoas de vários times, muitos adversários reunidos para essa homenagem”, disse.

Os amazonenses que torcem para diversos times, como o Flamengo, Nacional e São Raimundo, por exemplo, entoaram gritos de guerra, hinos e exaltações ao time chapecoense. Veja vídeo:



O pastor Lucas Silva proferiu um discurso emocionado que resgatou a memória daqueles que faleceram. “Todos nós passamos por esse ciclo da vida, que é a morte. Não vamos deixa para fazer amanhã o que podemos fazer hoje”.

