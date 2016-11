Na pior onda de poluição em 17 anos, Nova Déli veta carros velhos a diesel

Com a poluição em patamares muito acima do limite considerado seguro, autoridades de Nova Déli começaram nesta terça-feira (8) a revogar licenças de milhares de veículos antigos movidos a diesel e suspenderam obras na malha de metrô.

As medidas são a mais recente tentativa de acabar com uma densa camada de poluição que envolve a capital indiana, de cerca de 17 milhões de habitantes, a mais de uma semana -o que tem provocado a ira da população.

A Suprema Corte indiana, que capitaneou no passado as empreitadas para limpar o ar da cidade, determinou que a administração de Déli informe, em dois dias, o plano para combater o pior ‘smog’ em 17 anos, segundo medições do Centro para Ciência e Meio Ambiente, que trabalha com pesquisa e lobby.

Serão retiradas as licenças concedidas há mais de 15 anos a veículos a diesel, o que pode remover das ruas da capital 200 mil veículos, informou o governo da cidade.

Em julho, o Tribunal Nacional Verde (que avalia casos de proteção ambiental e conservação) determinou que autoridades da capital tirassem das ruas veículos movidos a diesel com mais de 10 anos, mas a ordem não foi cumprida.

“Há uma ação frouxa sobre as determinações da corte. Há pouco reconhecimento da urgência da poluição tóxica do ar, particularmente nos meses de inverno”, disse Sunita Narain, chefe do Centro para Ciência e Meio Ambiente, que apresentou uma petição à Suprema Corte.

“Pedimos à corte que monitore a implementação de medidas”, disse ela, cobrando que o governo declare a mais recente onda de poluição como uma emergência pública de saúde.

Nova Déli foi apontada, em 2014, como a cidade mais contaminada do mundo pela Organização Mundial da Saúde (OMS), devido, em parte, aos 10 milhões de automóveis que circulam diariamente em suas ruas.

O atual episódio de poluição está relacionado às celebrações da festa das luzes, Diwali, em que são queimados milhões de fogos de artifício. Como consequência, a capital indiana ficou coberta por um grosso manto de poluição.

Névoa cinza

Nesta segunda-feira (7), o nível das pequenas partículas chamadas “PM 2.5”, nas piores áreas da cidade, chegou a 700, de acordo com a medição da qualidade do ar feita pela embaixada americana. Essas partículas são pequenas o suficiente para alcançar os pulmões e causar danos a pessoas com condições sensíveis de saúde, ou ao público em geral se exposto por muito tempo a esse ar.

Nesta terça-feira (8), o índice caiu para 372 por volta do meio-dia, mas ainda era considerado de qualidade imprópria.

“Eu conseguia sentir o cheiro da poluição ainda de dentro do avião quando eu pousei em Nova Déli”, disse Kiran Shah, um empresário que chegou nesta terça à capital, vindo de Mumbai.

Os níveis de poluição extremamente elevados desta segunda fizeram com que um milhão de crianças em idade escolar ficassem em casa, milhares de funcionários deixassem de ir ao trabalho alegando doença e longas filas se formassem em lojas que vendem máscaras.

O metrô de Déli suspendeu obras, seguindo ordens da administração da cidade, para reduzir os níveis de poeira na capital.

O governo do Estado também decidiu fechar uma central elétrica, reforçar a luta contra a queima de lixo ao ar livre e regar as estradas para impedir que o vento espalhe o pó.

