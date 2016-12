Na corrida dos financiados, os usados seguem na frente

O Amazonas financiou o total de 28.933 automóveis da categoria leve, no acumulado de janeiro a novembro deste ano. Desse total, 12.767 foram carros zero quilômetros, enquanto a maioria, 16.166 foram unidades usadas. Na esteira da tendência nacional, o Onix da Chevrolet segue líder do ranking de novos, com 993 unidades vendidas no período, seguido de perto pelo Prisma (808), da mesma montadora, e do HB20 (704), da Hyundai.

No ramo de automóveis leves usados, o amazonense levou para casa, no acumulado de 11 meses, mais carros do modelo Gol, da Volkswagen, com 1.008 unidades financiadas a crédito. De perto, ele vem seguido pelos modelos Siena (948) e Palio (809), ambos da Fiat.

A montadora acumulou o segundo lugar em vendas no ranking de novos, com 2.490 unidades, de modelos diversos, e no ranking de usados, com 3.588, acumulando respectivamente participação de 19,5% e de 22,2% no volume de todos os autos leves financiados no Estado. Em ambos os casos, a Fiat ficou atrás da GM, que vendeu 2.830 unidades de carros zero e 3.641 usadas, respectivamente, o equivalente a 22,2% e 22,5% de participação no mercado.

O resultado do comportamento desse mercado no Amazonas faz parte de um levantamento da Unidade de Financiamentos da Cetip, que opera o Sistema Nacional de Gravames (SNG), base integrada de informações que reúne o cadastro das restrições financeiras de veículos dados como garantia em operações de crédito em todo o Brasil.

Pelo país, em novembro, o Onix manteve a liderança no ranking de automóveis leves novos mais financiados, com 8.581 unidades vendidas a crédito. No acumulado do ano, o modelo também segue na primeira posição, com 81.979 unidades negociadas. O volume representa 60,8% de todos os autos leves novos vendidos do modelo de janeiro a novembro. Segundo a Fenabrave, neste período, foram comercializados 134.941 Onix zero quilômetro.

Recuperação

Em novembro, o destaque no ranking dos modelos de autos leves novos mais financiados foi o Gol, da Volkswagen, que passou da 17ª para a 5ª posição no levantamento, com 3.464 unidades negociadas. No acumulado do ano, o modelo ocupa a 6ª posição.

Outro modelo que teve um bom desempenho foi o HB20S, da Hyundai, que passou da 12ª para a 8ª posição no ranking dos mais financiados, com 2.531 unidades vendidas a crédito.

Entre as marcas, a Chevrolet manteve a liderança em novembro, com 17.164 automóveis leves zero quilômetro negociados a prazo. No mês, a Volkswagen ultrapassou a Hyundai e a Ford e passou a ocupar a terceira posição do ranking, com 10.002 unidades, atrás da Fiat, que financiou 13.636 carros.

Usados

No levantamento de autos leves usados mais financiados no país, o Gol manteve a liderança em novembro, com 17.520 unidades vendidas a crédito. Já a segunda posição ficou com o Palio, que atingiu 11.706 unidades financiadas.

Entre as marcas, a Fiat manteve a liderança no ranking das mais financiadas em novembro no Brasil, com 47.891 automóveis leves usados negociados. Já a Volkswagen caiu da segunda para a terceira posição no levantamento, com 46.949 unidades vendidas a crédito, atrás da Chevrolet, que financiou 47.077 autos leves usados no mês.

A Fiat também ocupa a primeira posição no ranking no acumulado do ano, com 482.909 carros vendidos a crédito. A Volkswagen aparece na segunda posição, com 480.244 unidades, seguida pela Chevrolet, com 461.372 unidades negociadas.